رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در جهاد علمی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، از اجرای برنامه‌های این دانشگاه برای تبیین ارزش‌های دفاع مقدس، تولید آثار علمی و فرهنگی و حمایت تحصیلی از خانواده‌های شهدای جنگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حاشیه بازدید از نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در دفاع مقدس دوم و سوم با اشاره به حدیثی از امیرالمؤمنین علی (ع) درباره جایگاه جهاد، افزود: حضرت علی (ع) می‌فرمایند جهاد دری از در‌های بهشت است که خداوند آن را به روی اولیاء و بندگان خاص خود می‌گشاید و هر کس از جهاد روی‌گردان شود، خداوند لباس ذلت بر او می‌پوشاند.

وی افزود: در این نمایشگاه، روایت و تصویرگری رشادت‌های مردان و زنان بزرگی از سرزمین ایران را شاهد بودیم که با تکیه بر این باور و عمل به این آموزه، در میدان جهاد و دفاع از کشور نقش‌آفرینی کردند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با قدردانی از تلاش‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در برپایی این نمایشگاه گفت: روایتگری انجام‌شده به همت سردار کارگر و همکاران ایشان، از مبنای علمی دقیق و قابل توجهی برخوردار است و می‌تواند در زنده نگه‌داشتن تاریخ و هویت این سرزمین و تقویت انسجام ملی نقش مؤثری داشته باشد؛ انسجامی که همواره مورد تأکید امام شهید و مقام معظم رهبری بوده است.

رنجبر با اشاره به توانمندی نیرو‌های مسلح کشور تصریح کرد: رشادت نیرو‌های مسلح ایران از پشتوانه‌ای اعتقادی و علمی برخوردار است و این قدرت نظامی صرفاً یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه نیرو‌های مسلح آن را به‌عنوان یک تکلیف انجام می‌دهند. توانمندی و اقتدار نیرو‌های مسلح کشور نیز در جریان جنگ به جهانیان نشان داده شد.

وی در ادامه به اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی برای حمایت از بازماندگان شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب و لامرد اشاره کرد و گفت: در جریان بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب، با بازماندگان شهدای دانش‌آموز دیدار کردیم و تصمیم گرفتیم فرزندان و بازماندگان این شهدا را در صورت تمایل به ادامه تحصیل، تا مقطع دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی بورسیه کنیم. این تصمیم درباره بازماندگان شهدای دانش‌آموز لامرد نیز اتخاذ شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به شهدای این دانشگاه در جنگ تحمیلی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی در این جنگ ۲۶۳ شهید دانشجو تقدیم کرده است. همچنین چهار نفر از استادان دانشگاه به شهادت رسیدند که در میان آنان، شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی، رئیس شهید دانشگاه آزاد اسلامی و از دانشمندان برجسته فیزیک، قرار دارد. علاوه بر این، یک معلم و یک دانش‌آموز از مدارس وابسته به دانشگاه نیز به شهادت رسیدند.

رنجبر با اشاره به نقش دانشگاه آزاد اسلامی در ترویج فرهنگ دفاع مقدس گفت: از سال‌های گذشته و با تلاش‌هایی که با پیشگامی سردار شهید سوداگر آغاز شد و در ادامه با پیگیری سردار کارگر استمرار یافت، دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه ارائه درس‌های معارف و ارزش‌های دفاع مقدس پیشگام بوده و برای الزامی شدن این دو واحد درسی نیز فعالیت کرده است.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی برنامه‌های منسجمی در حوزه نشر، تدوین و تبیین ارزش‌های دفاع مقدس دارد که از جمله آنها می‌توان به تألیف و انتشار کتاب، تولید مقاله و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضای مجازی اشاره کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به تشکیل قرارگاه دفاعی شهید طهرانچی در این دانشگاه گفت: از ۲۳ خرداد و هم‌زمان با آغاز جنگ تحمیلی، قرارگاه دفاعی شهید طهرانچی را در دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل دادیم. این قرارگاه دارای ۱۱ کمیته تخصصی است و فعالیت آن همچنان ادامه دارد.

رنجبر گفت: قرارگاه دفاعی شهید طهرانچی در تمامی استان‌ها و واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شده و کمیته‌های مختلف آن در حوزه‌های مرتبط فعالیت می‌کنند. یکی از این کمیته‌ها نیز مسئولیت تبیین مسائل مربوط به جنگ و دفاع مقدس را بر عهده دارد.

وی با اشاره به فعالیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه راهیان نور خاطرنشان کرد: این دانشگاه همواره در زمینه راهیان نور فعال بوده و با ظرفیت گسترده‌ای در این عرصه حضور داشته است. دانشگاه آزاد اسلامی خود را در مسیر ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مسئول می‌داند و برنامه‌های متعددی را در این زمینه دنبال می‌کند.