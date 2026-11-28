ریل‌گذاری راه‌آهن چابهار ـ زاهدان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور از تکمیل ریل‌گذاری مسیر ۴۸۰ کیلومتری چابهار ـ زاهدان و ثبت پیشرفت فیزیکی ۹۶ درصدی این طرح خبر داد.

هوشنگ بازوند گفت: عملیات ریل‌گذاری این مسیر حدود ۴۰ روز پیش به پایان رسیده و با توجه به روند اجرای کار، احتمال آماده‌سازی طرح پیش از پایان دی‌ماه وجود دارد.

وی با بیان اینکه ریل‌گذاری این مسیر از آبان ۱۴۰۳ در محدوده خاش آغاز شد، گفت: تکمیل ریل‌گذاری ۴۸۰ کیلومتر در این مدت، رکوردی کم‌نظیر در صنعت ریلی کشور و دولت چهاردهم محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور تصریح کرد: بر اساس برنامه ابلاغی وزیر راه و شهرسازی، این طرح باید تا پایان دی‌ماه تکمیل شود و روند فعلی، احتمال بهره‌برداری زودتر از موعد را تقویت کرده است.