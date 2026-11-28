با افزایش احتمال انتقال ویروس‌های تنفسی در فصل‌های سرد، رعایت نکات بهداشتی و خودمراقبتی می‌تواند به پیشگیری از ابتلا به آنفولانزا کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آنفولانزا یکی از بیماری‌های ویروسی شایع و واگیردار دستگاه تنفسی است که به‌ویژه در فصول سرد سال شیوع بیشتری پیدا می‌کند. گسترش این بیماری می‌تواند سلامت افراد جامعه، به‌خصوص کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد.

پیشگیری از آنفولانزا نقش مهمی در کاهش ابتلا، جلوگیری از انتقال ویروس و کنترل زنجیره انتشار بیماری دارد.

توصیه‌های پیشگیری از احتمال انتقال ویروس‌های تنفسی در فصل‌های سرد و ابتلا به آنفولانزا در ۲۰ گام به شرح زیر است:

راهنمای خودمراقبتی برای پیشگیری از آنفولانزا در ۲۰ گام

۱. استفاده از ماسک در اماکن شلوغ: در فضاهای بسته با ازدحام بالای جمعیت نظیر مترو و اتوبوس، به دلیل بالا بودن احتمال گسترش ویروس‌های تنفسی از جمله آنفولانزا، از ماسک استفاده کنید.

۲. استفاده از ماسک در برخورد با بیماران: در برخورد با افراد بیمار حتماً از ماسک استفاده کنید.

۳. پرهیز از تماس نزدیک: از تماس نزدیک با افراد بیمار مانند روبوسی، دست‌دادن و در آغوش گرفتن پرهیز کنید.

۴. استراحت در منزل: در صورت بروز علائم حاد عفونت‌های تنفسی در منزل بمانید.

۵. شست‌وشوی مکرر دست‌ها: دست‌های خود را مرتب با آب و صابون بشویید.

۶. پرهیز از لمس صورت: چشم‌ها، دهان و بینی خود را با دست آلوده لمس نکنید.

۷. رعایت اصول بهداشتی به هنگام سرفه و عطسه: هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را با دستمال، آرنج یا یقه لباس بپوشانید.

۸. تغذیه و استراحت مناسب: مایعات کافی بنوشید و خواب و تغذیه سالم داشته باشید.

۹. دوری از حیوانات بیمار یا تلف‌شده: از لمس پرندگان و حیوانات بیمار یا مرده خودداری کنید.

۱۰. جداسازی افراد آسیب‌پذیر: فرد بیمار را از سالمندان، زنان باردار و افراد پرخطر جدا نگه دارید.

۱۱. تهویه مناسب محیط: جریان هوا و تهویه مناسب محیط را رعایت کنید.

۱۲. استفاده از وسایل شخصی مجزا: از لوازم شخصی اختصاصی مثل حوله، لیوان و بشقاب شخصی استفاده کنید.

۱۳. ضدعفونی سطوح پرتماس: سطوحی را که زیاد لمس می‌شوند، مانند گوشی موبایل، دستگیره در، میز و غیره، مرتباً ضدعفونی و تمیز کنید.

۱۴. تزریق واکسن: اگر در گروه‌های پرخطر هستید، واکسن آنفولانزا را دریافت کنید.

۱۵. ممانعت از حضور دانش‌آموزان بیمار در مدرسه: چنانچه فرزند یا دانش‌آموز شما علائمی نظیر تب، سرفه، بدن‌درد و آبریزش بینی دارد، از حضورش در مدرسه جلوگیری کنید.

۱۶. پرهیز از خوددرمانی: از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک پرهیز کنید.

۱۷. توجه به علائم خطر و مراجعه به پزشک: در صورت بروز علائم خطری مانند تنگی نفس، تب بالا و ماندگار، ضعف شدید، کاهش سطح هوشیاری، کبودی لب‌ها یا صورت و بدتر شدن علائم در بیماران زمینه‌ای، به پزشک مراجعه کنید.

۱۸. ماندن در خانه پس از بهبودی نسبی: حداقل تا ۲۴ ساعت پس از قطع تب در خانه بمانید.

۱۹. مدیریت تب و درد: برای کنترل تب و درد می‌توانید از مسکن‌های ساده مانند استامینوفن استفاده کنید.

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