شرکت آب و فاضلاب شیراز با انتشار اطلاعیه‌ای، از قطع موقت جریان آب در برخی از نقاط بلوار جمهوری اسلامی، فردا یکشنبه ۸ آذر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شرکت آب و فاضلاب شیراز با انتشار اطلاعیه‌ای، از قطع موقت جریان آب در برخی از نقاط بلوار جمهوری اسلامی، فردا یکشنبه ۸ آذر خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، به دلیل انجام عملیات تعمیرات در شبکه، جریان آب در محدوده مذکور از ساعت ۰۹:۰۰ صبح تا ساعت ۲۴:۰۰، فردا یکشنبه، ۱۴۰۵/۰۹/۰۸، با محدودیت رو‌به‌رو خواهد بود.

مناطق مشمول این قطعی شامل موارد زیر است:

بلوار جمهوری اسلامی: حد فاصل کوچه ۱۳ تا ۳۱.

خیابان‌های کوهستان و کوهسار.

تمامی فرعی‌های منشعب از مسیر‌های فوق.

در این مناطق احتمال افت فشار و قطع کامل جریان آب وجود دارد و شرکت آب و فاضلاب از شهروندان ساکن در این محدوده درخواست کرده است با ذخیره کردن آب مورد نیاز و پرهیز از مصارف غیرضروری، از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنند.