کتاب «از قم تاشارلوتزویل؛ خاطرات حبیب‌الله بابایی» با محوریت روایت تجربه‌های علمی و پژوهشی یکی از نخبگان حوزوی و دانشگاهی کشور، در انتشارات معارف منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این اثر در قالب مجموعه «روایت پیشرفت» وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، به روایت خاطرات و تأملات حبیب‌الله بابایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، می‌پردازد و مسیر علمی و مطالعاتی او را از خلخال و قم تا حضور در مراکز دانشگاهی و پژوهشی ایالات متحده دنبال می‌کند.

«از قم تا شارلوتزویل» تنها روایت یک سفر علمی و جابه‌جایی جغرافیایی نیست؛ بلکه بازتابی از تجربه‌های فردی، خانوادگی و علمی راوی در مواجهه با محیطی متفاوت و ساختار دانشگاهی غرب است. این کتاب تلاش دارد بخشی از دشواری‌ها، فرصت‌ها و تجربه‌های به‌دست‌آمده در مسیر تحصیل و پژوهش در خارج از کشور را از زاویه نگاه یک پژوهشگر ایرانی بازگو کند.

این اثر در سه فصل تدوین شده است. فصل نخست به خودنوشت حبیب‌الله بابایی اختصاص دارد و مسیر زندگی و تجربه‌های علمی او را روایت می‌کند. در فصل دوم، یادداشت‌های همسر و دختر راوی درباره تجربه خانوادگی هجرت، دشواری‌ها و شیرینی‌های این مسیر آمده است؛ روایتی که ابعاد شخصی و خانوادگی این تجربه را در کنار وجه علمی آن قرار می‌دهد.

فصل سوم نیز به تحلیل‌های علمی نویسنده درباره ساختار آکادمیک غرب اختصاص دارد و از منظر مطالعاتی، تجربه حضور در محیط دانشگاهی ایالات متحده را بررسی می‌کند.

انتشار این کتاب در مجموعه «روایت پیشرفت» را می‌توان تلاشی برای ثبت و انتقال تجربه‌های علمی و زیسته نخبگان حوزوی و دانشگاهی دانست؛ تجربه‌هایی که علاوه بر روایت مسیر فردی، می‌توانند تصویری از فرصت‌ها و چالش‌های فعالیت علمی در محیط‌های بین‌المللی ارائه دهند.

کتاب «از قم تا شارلوتزویل؛ خاطرات حبیب‌الله بابایی» به همت دفتر نشر معارف منتشر شده است و علاقه‌مندان برای تهیه آن می‌توانند به وب‌سایت رسمی نشر معارف، فروشگاه‌های وابسته و نمایندگی‌های این ناشر در سراسر کشور مراجعه کنند.