به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این ساختمان با اعتبار دو میلیارد تومان در زمینی به مساحت ۳۰۰ متر مربع و با ۱۱۵ مترمربع ساخته شده است .

در شهرستان میامی هفت اتحادیه و بالغ ۳ هزار و ۸۰۰ واحد صنفی وجود دارد

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف کشور در مراسم افتتاح اتاق اصناف میامی و تجلیل از بیست نفر از کسبه نمونه این شهرستان شرکت کرد.

وی در این مراسم گفت : اصناف پشتوانه نظام هستند و در بحران‌ها منتظر بخش نامه ودستور العمل نمی مانند و خود جوش برای رفع نیازهای مردم تلاش می کنند .

وی به ضرورت ایجاد بازارچه عرضه محصولات محلی در مسیر جاده تهران مشهد ودر کمربندی میامی اشاره کرد وتاکید کرد با ایجاد این بازارچه میتوان ضمن فروش ودر آمد زایی بازاریابی و معرفی محصولات به مسافران باشد.