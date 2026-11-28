به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ که با حضور وزیران خارجه و دفاع، فرماندهان ارشد نظامی و رؤسای دستگاه‌های اطلاعاتی سه کشور برگزار شد و طی آن آخرین تحولات امنیتی منطقه، چالش‌های مشترک دفاعی و راه‌های گسترش همکاری‌های راهبردی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، این نشست در چارچوب معاهده دفاعی سه‌جانبه میان پاکستان، عربستان و ترکیه برگزار شد و از نظر سطح مشارکت مقام‌های سیاسی و نظامی، یکی از مهمترین رایزنی‌های مشترک این سه کشور به شمار می‌رود. میزبانی اسلام‌آباد از این اجلاس نیز در شرایطی صورت گرفت که تحولات خاورمیانه، افزایش تنش‌های منطقه‌ای و ضرورت هماهنگی‌های امنیتی میان کشورهای اسلامی در کانون توجه قرار دارد.

بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، این اجلاس با حضور اعضای کمیته سیاسی، راهبردی و دفاعی معاهده سه‌جانبه برگزار شد؛ در این چارچوب، هر یک از سه کشور دو نماینده در کمیته دارند و موضوعات مربوط به همکاری‌های سیاسی، نظامی و امنیتی را پیگیری می‌کنند. نشست اسلام‌آباد نخستین جلسه این کمیته در پاکستان بود؛ پیش از این دو نشست دیگر در عربستان سعودی و ترکیه برگزار شده بود.

در این نشست «اسحاق دار» معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان ریاست جلسه را برعهده داشت. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان و فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش و رئیس ستاد دفاعی این کشور نیز در کنار مقام‌های ارشد ترکیه و عربستان حضور داشتند.

هیئت ترکیه به ریاست هاکان فیدان وزیر امور خارجه و با مشارکت مقام‌های ارشد نظامی این کشور در اسلام‌آباد حضور یافت. عربستان نیز با اعزام فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه، خالد بن سلمان وزیر دفاع و فیاض بن حامد الرویلی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در این نشست شرکت کرد.

حضور هم‌زمان مسئولان ارشد سیاسی، دفاعی و اطلاعاتی سه کشور نشان‌دهنده اهمیت این چارچوب همکاری برای طرف‌های شرکت‌کننده است.

محوریت تحولات یمن و امنیت عربستان

یکی از مهمترین موضوعات این نشست، تحولات یمن و حملات جنبش انصارالله به اهدافی در عربستان سعودی بود. پیش از برگزاری اجلاس نیز خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان اعلام کرده بود که موضوع تنش‌های جنوب عربستان و حملات حوثی‌ها از محورهای اصلی گفتگوهای سه‌جانبه خواهد بود.

در جریان مذاکرات نیز سه کشور درباره پیامدهای امنیتی این تحولات و راه‌های هماهنگی برای مقابله با تهدیدهای مشترک گفتگو کردند.



تلاش برای عملیاتی کردن معاهده دفاعی

بخش دیگری از مذاکرات اسلام‌آباد به چگونگی اجرای عملی توافق دفاعی اختصاص داشت. سه کشور درصدد هستند چارچوب همکاری خود را از سطح تعهدات سیاسی به سازوکارهای اجرایی و نظامی مشخص‌تری منتقل کنند.

در همین راستا، موضوعاتی مانند تبادل اطلاعات امنیتی، هماهنگی میان نیروهای مسلح، افزایش قابلیت همکاری عملیاتی، توسعه صنایع دفاعی، انتقال فناوری و برگزاری برنامه‌های آموزشی مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین تدوین دستورالعمل‌های اجرایی، تعیین سازوکار تصمیم‌ گیری و مشخص شدن نحوه هماهنگی میان نهادهای سیاسی و نظامی سه کشور از جمله موضوعات مطرح‌شده در این مذاکرات بود.

بر اساس گزارش روزنامه داون پاکستان این نشست حدود دو ساعت و نیم به طول انجامید.