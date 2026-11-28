سازمان بهزیستی آذربایجان غربی با تخصیص ۳۹ میلیارد تومان برای خرید و توزیع تجهیزات کمک‌توانبخشی، گام مهمی در حمایت از افراد دارای معلولیت برداشت. این سازمان در کنار تأمین تجهیزات، برنامه‌های گسترده‌ای را در حوزه‌های خدمات درمانی، مراکز نگهداری و غربالگری‌های پیشگیرانه در سراسر استان اجرا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی، گفت: در سال جاری، ۳۹ میلیارد تومان تجهیزات کمک‌توانبخشی در سطح استان خریداری و توزیع شده است.

رسول بابایان، با اشاره به حمایت از افراد دارای معلولیت افزود: از این میزان، ۱۳۹ دستگاه ویلچر برقی به ارزش ۹ میلیارد تومان در اختیار جامعه هدف قرار گرفته و روند توزیع تجهیزات همچنان ادامه دارد.

حمایت از کودکان و خدمات درمانی

بابایان با اشاره به حمایت‌های ویژه از کودکان دارای معلولیت تحت پوشش مراکز روزانه، گفت: در مجموع چهار میلیارد تومان نیز جهت کمک‌هزینه ایاب‌وذهاب این کودکان اختصاص یافته است.

وی همچنین اشاره کرد که در حال حاضر ۸۳ مرکز ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی در استان فعال هستند که از این میان، ۳۳ مرکز به نگهداری از افراد دارای معلولیت، سالمندان و بیماران روانی مزمن اختصاص دارد و حدود ۲ هزار نفر در این مراکز تحت پوشش هستند.

برنامه‌های پیشگیرانه و غربالگری

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه، از انجام غربالگری‌های گسترده در استان خبر داد. وی گفت: در راستای پیشگیری از معلولیت‌ها، ۱۱۷ هزار و ۷۴۰ کودک در استان از نظر بینایی و ۴۸ هزار کودک در بازه سنی سه تا پنج سال از نظر شنوایی مورد غربالگری قرار گرفته‌اند.

آمار جمعیت زیر پوشش و هفته معلولان

بابایان گفت: در حال حاضر ۶۹ هزار و ۵۶۷ فرد دارای معلولیت در استان تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که از این تعداد، ۵۷ هزار و ۷۱۳ نفر مستمری دریافت می‌کنند.

او همچنین با اشاره به هفته افراد دارای معلولیت (۷ تا ۱۲ آذرماه)، شعار امسال را محله فراگیر؛ از دسترس‌پذیری تا مشارکت» عنوان کرد و تأکید کرد: تحقق محله‌های فراگیر نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای دسترس‌پذیری و تسهیل مشارکت فعال افراد دارای معلولیت در عرصه‌های مختلف اجتماعی است.