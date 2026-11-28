معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از هزینه‌کرد بیش از ۸ میلیارد تومان برای اجرای چهار پروژه حفاظت و مرمت آثار تاریخی شهرستان بیجار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بیش از ۸ میلیارد تومان برای حفاظت و مرمت چهار اثر تاریخی شهرستان بیجار شامل تیمچه‌های قدیمی امیرتومان و حاجی شهباز، پل تاریخی قجور و قلعه صلوات‌آباد هزینه شده است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان با اعلام این خبر گفت: حفاظت و مرمت آثار تاریخی با هدف جلوگیری از تخریب و آسیب به بناها، حفظ اصالت معماری و صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی استان در دستور کار این اداره‌کل قرار دارد.

مرمت این بنا‌ها در راستای حفظ میراث معماری بیجار و پاسداری از بخشی از پیشینه تاریخی و فرهنگی این شهرستان انجام شده است.