به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات پلیس راهنمایی و رانندگی استان در هفته گذشته، گفت: در این مدت بیش از ۱۷ هزار خدمت شامل شماره گذاری، صدور گواهینامه، اجرائیات، رسیدگی به تصادفات و سایر خدمات به شهروندان ارائه شده است.

سرهنگ خسروی از توقیف ۲۴۰ وسیله نقلیه دارای تخلفات متعدد حادثه ساز در هفته گذشته خبر داد و گفت: همچنین در این مدت ۴۹۵ تخلف حادثه ساز رانندگان اعمال قانون شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح برخورد با وسایل نقلیه دارای پلاک ناخوانا و مخدوش، صدای ناهنجار، چراغ زنون و شیشه دودی در این مدت گفت: در هفته گذشته اعمال قانون و رفع نقص ۵۵۴ وسیله نقلیهدر این طرح انجام شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی از معرفی ۹ راننده متخلف در هفته گذشته به مراجع قضایی خبر داد.