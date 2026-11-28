برنامه‌های «بهارستان» با محوریت پیگیری مطالبات کلان کشور، «باغ دانایی» با محوریت کهن‌الگوی روایت‌گری مادران و ویژه برنامه‌های روز زن و هفته بزرگداشت مقام مادر، از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

از «بهارستان» تا ویژه برنامه‌های روز زن و هفته بزرگداشت مقام مادر، از رادیو فرهنگ

از «بهارستان» تا ویژه برنامه‌های روز زن و هفته بزرگداشت مقام مادر، از رادیو فرهنگ

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «بهارستان»، در تازه‌ترین قسمت به بررسی اولویت‌ها و چالش‌های تقنینی مجلس شورای اسلامی می‌پردازد. این برنامه با محوریت پیگیری مطالبات کلان کشور پخش می شود و به دغدغه‌های جاری نمایندگان ملت می‌پردازد.

در این برنامه با حضور دکتر حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر و نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، مباحث مهمی از جمله تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر رفع کاستی‌های سیاست‌های جمعیتی و مسئولیت مجلس در برطرف‌کردن موانع اجرای قانون جوانی جمعیت واکاوی خواهد شد.

همچنین، بررسی نقش بسیج در حل مسائل کشور بر اساس تأکیدات محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی و لزوم تسهیل‌گری‌های قانونی مجلس، و در نهایت ضرورت هوشمندسازی دادرسی با هدف کاهش سوءاستفاده در محاکم از جمله محور‌های اصلی گفت‌و‌گو در این برنامه است که با مشارکت تلفنی دکتر علی خزائی، نماینده تهران؛ پیشوا و ورامین. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و دکتر محمدجواد عسگری نماینده فارس (داراب / زرین‌دشت)، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی دبیر دوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس تبیین می‌شود.

این برنامه با تهیه‌کنندگی رویا یمینی و اجرای نگین خواجه‌نصیر از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ پخش می‌شود و سیدامیر وکیلیان نیز به‌عنوان نماینده رسانه‌ها و مطبوعات در آن حضور دارد.

مخاطبان «بهارستان» می‌توانند ضمن تعامل با برنامه از طریق شماره پیامکی ۳۰۰۰۰۵۵۸، پاسخ خود را به این پرسش که «آیا پخش جلسات مجلس هفته گذشته را از رادیو فرهنگ شنیدید؟» ارسال کنند و از طریق کانال @baharestan در پیام‌رسان بله با گروه تاریخ و اندیشه در ارتباط باشند. «بهارستان» شنبه‌ها، ساعت ۱۸ روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.

هم‌زمان با نزدیک‌شدن به سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، برنامه میدانی «باغ دانایی» با محوریت کهن‌الگوی روایت‌گری مادران، از محل باغ کتاب تهران پخش می شود.

این برنامه که از ساعت ۱۷ تا ۱۸ با تدارک فضایی پرنشاط میزبان خانواده‌ها و نوجوانان است، به موضوع محوری «مادران، قصه‌گویانِ همیشه‌ی تاریخ» اختصاص دارد و نقش تربیتی و عاطفی مادران را در انتقال فرهنگ شفاهی بررسی می‌کند.

مریم شفیع‌زاده، قصه‌گوی بین‌المللی، به عنوان مهمان ویژه در این برنامه حضور دارد و ضمن تبیین هنر قصه‌گویی، قصه‌ای کوتاه را با همراهی بازیگران نوجوان اجرا می‌کند.

بخش اذان‌گاهی، قرائت نیایش با صدای نوجوانان حاضر در سالن و گفت‌وگوی میدانی با مادران از بخش‌های این برنامه خواهد بود.

عوامل برنامه همچنین با طرح پرسش پیامکی «دوست‌داشتنی‌ترین شخصیت مادر در قصه‌هایی که خوانده‌اید کیست؟» با مخاطبان تعامل می‌کنند. برگزاری مسابقه جمله‌سازی با محور واژگانی نظیر «مادر، کتاب، شعور و عشق» با داوری مهمان برنامه و اجرای نمایش کوتاه رادیویی با حضور علیرضا تابان از دیگر بخش‌های این ویژه‌برنامه به شمار می‌رود.

برنامه «باغ دانایی» به تهیه‌کنندگی مریم یوسفی‌پور، اجرای فاطمه حقیقت‌ناصری و گندم لواسان‌بزرگی، گزارشگری حمیرا فراتی و هنرنمایی علیرضا تابان و جمعی از بازیگران نوجوان پخش می‌شود.

شبکه رادیویی فرهنگ همزمان با فرارسیدن ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، روز زن و هفته بزرگداشت مقام مادر، جدول پخش خود را با تدارک ویژه‌برنامه‌های متنوع، تحلیلی و نمایشی به این مناسبت فرخنده اختصاص داد.

این شبکه رادیویی با هدف بازخوانی ابعاد شخصیتی، سیره فاطمی و تبیین جایگاه والای مادر و زن در فرهنگ اسلامی و ایرانی، مجموعه‌ای از برنامه‌های زنده و تولیدی را از گروه‌های مختلف برنامه‌ساز پخش می کند.

بر این اساس، ویژه‌برنامه‌های صبحگاهی و مناسبتی از جمله «سفره خورشید» با رویکرد نهاد خانواده و سبک زندگی فاطمی، «گلبانگ سربلندی»، «ققنوس» با نگاهی به ادبیات و هنر آئینی، و «باغ دانایی» با حضور نوجوانان و کارشناسان و اصل قصه گویی مادران، به گرامیداشت این ایام می‌پردازند.

همچنین معرفی الگو‌های برتر انسانی، جایگاه زن در جامعه اسلامی و نقش‌آفرینی مادران در تربیت نسل انقلابی از دیگر محور‌های محتوایی این ویژه‌برنامه‌هاست.