مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز گفت: در راستای پاسخگویی به نیاز رانندگان و با هدف ارتقای کیفیت سوخت‌رسانی در کلان‌شهر اهواز، شبکه عرضه بنزین سوپر در این منطقه گسترش یافت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون اظهار داشت: در راستای پاسخگویی به نیاز رانندگان و با هدف ارتقای کیفیت سوخت‌رسانی در کلان‌شهر اهواز، شبکه عرضه بنزین سوپر در این منطقه گسترش یافت و جایگاه «کریمی فرد» واقع در بلوار نفت، روبروی شهرک آقاجری، جنب نمایندگی سایپا صالحی نیز به جمع جایگاه‌های عرضه این سوخت باکیفیت پیوست تا دسترسی شهروندان به بنزین سوپر تسهیل شود.

وی افزود: بنزین سوپر به دلیل داشتن عدد اکتان بالاتر، علاوه بر افزایش بازدهی موتور خودرو، اثرات زیست‌محیطی کمتری داشته و باعث کاهش هزینه‌های نگهداری خودرو در بلندمدت می‌شود.

ایدون تصریح کرد: با اضافه شدن این جایگاه، رانندگانی که به دنبال سوختی با استانداردهای بالاتر برای خودروهای خود هستند، گزینه‌های بیشتری در اختیار خواهند داشت.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز در پایان بیان داشت : امید است با افزودن تدریجی جایگاه‌های جدید، تمامی نقاط شهر اهواز تحت پوشش عرضه سوخت‌های باکیفیت قرار گیرد.