استاندار همدان به بانک‌های عامل دو هفته فرصت داد تا با تسریع در روند تشکیل پرونده و انعقاد قرارداد، پرداخت تسهیلات مسکن روستایی را سرعت ببخشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان؛ حمید ملانوری‌شمسی در نشست شورای تأمین مسکن استان با اشاره به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و تأثیر تأخیر در پرداخت تسهیلات بر هزینه تمام‌شده مسکن گفت: طولانی شدن روند اجرای پروژه‌ها، فشار بیشتری به متقاضیان و دولت وارد می‌کند.

وی از مدیران بانک‌ها خواست با افزایش ساعت کاری، استفاده از ظرفیت روز‌های پنجشنبه و حتی اضافه‌کاری، روند تشکیل پرونده و انعقاد قرارداد‌ها را کوتاه‌تر کنند.

استاندار همدان همچنین بر پذیرش ضمانت‌های زنجیره‌ای، استفاده از منابع بانکی استان در طرح‌های مسکن، ازدواج و فرزندآوری و جذب منابع جدید تأکید کرد.

ملانوری‌شمسی با اشاره به پروژه ۴۸۰ واحدی مسکن نیز از تصویب پرداخت ۲۰ میلیارد تومان برای کمک به پیشبرد این پروژه خبر داد.

در ادامه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به سخت‌گیری‌ها و برخی رفتار‌های سلیقه‌ای در شبکه بانکی استان گفت: این موضوع حتی در جلسات با مدیران عامل بانک‌ها در سطح ملی نیز مطرح شده و پیگیری‌های مستمر در هفته‌های اخیر، نتایج ملموسی در تسهیل روند پرداخت تسهیلات داشته است.

سیدمجتبی حسینی افزود: از ابتدای امسال تاکنون، از مجموع ۴۵ هزار فقره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، حدود ۴۱ هزار فقره پرداخت شده که همدان را در شمار دو تا سه استان برتر کشور در این زمینه قرار داده است.

وی همچنین از افزایش منابع بانکی استان از ۱۳۰ همت در ابتدای سال به ۱۶۰ همت خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، ۳۰ همت به منابع بانکی استان افزوده شده که می‌تواند در تأمین مالی طرح‌های مسکن نیز مؤثر باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با اشاره به محدودیت منابع و هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها، خواستار تسریع در انعقاد قرارداد‌های تسهیلات مسکن شد و تأکید کرد: عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات، در ارزیابی سه‌ماهه مدیران بانکی استان لحاظ و به مدیران عامل بانک‌ها در سطح کشور اعلام می‌شود.

در ادامه این نشست، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان نیز گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات مسکن روستایی ارائه کرد.

رضایی گفت: از مجموع ۳ هزار و ۷۲۵ سهمیه ابلاغی به بانک‌های عامل، یک‌هزار و ۵۷۰ پرونده به بانک‌ها معرفی شده که ۷۵۵ پرونده به عقد قرارداد رسیده و ۸۱۵ پرونده همچنان در انتظار عقد قرارداد بانکی است.

به گفته وی، بانک تجارت با ۳۵۳ قرارداد، بیشترین میزان عقد قرارداد را در میان بانک‌های عامل داشته است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان همچنین با اشاره به وضعیت مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی روستایی اعلام کرد: تاکنون ۹۷.۲ درصد واحد‌های مسکونی روستایی استان مقاوم‌سازی شده است، اما همچنان ۷۸ هزار و ۸۱۴ واحد روستایی با کمبود مسکن مواجه‌اند.

تعیین تکلیف پرونده‌های معطل‌مانده، تسریع در ابلاغ دستورالعمل‌های بانکی و پرداخت تسهیلات در مهلت دو هفته‌ای، از مهم‌ترین تأکیدات این نشست برای سرعت‌بخشی به اجرای طرح‌های مسکن در استان بود.