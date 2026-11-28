سرمربی صنعت نفت آبادان: در مرحله نخست باید دنبال حداکثر امتیاز باشیم، روند تیم ما مطلوب بوده و بازیکنان خودشان را باور کرده‌اند که می‌توانند از انتهای جدول فاصله بگیرند. اگر بازیکنان ما همین درک را داشته باشند، شنبه بازی زیبایی ارائه خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز تیم‌های استقلال تهران و صنعت‌نفت آبادان در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال کشور، امروز شنبه ۷ آذر از ساعت ۱۷:۱۵ مقابل هم صف آرایی می کنند.

سیروس پورموسوی در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال صنعت نفت آبادان برابر استقلال گفت: قبل از صحبت درباره بازی، باید دو نکته را بگویم، ابتدا نتایج اخیر استقلال در لیگ نخبگان آسیا را به کادرفنی، بازیکنان و هوادارانش تبریک می‌گویم و باعث خوشحالی است که چنین نتایجی کسب کرده است. نکته دوم، تشکر از بازیکنان بزرگ صنعت نفت است که در بازگشت دوباره من به این تیم، با وجود برخی مشکلات با تمام وجود تمرین می‌کنند تا از انتهای جدول جدا شویم و شرایط را بهتر کنیم.

وی افزود: این دیدار، بازی جذابی خواهد بود؛ همانطور که در سال‌های گذشته دیدار استقلال و صنعت نفت مسابقات خوبی رقن میزد. هر دو تیم کادرفنی خوزستانی دارند که شاید برای اولین بار این اتفاق افتاده است. تیم ما روند رو به پیشرفتی داشته و تلاش می‌کنیم ضمن احترام به باشگاه استقلال حداکثر امتیاز را بگیریم.

سرمربی صنعت نفت آبادان خاطرنشان کرد: در وهله اول باید دنبال حداکثر امتیاز باشیم، حریف فردای ما بزرگ است، اما روند تیم ما هم رو به رشد بوده و بازیکنان باور کرده‌اند که می‌توانند از انتهای جدول فاصله بگیرند. اگر بازیکنان ما همین درک را داشته باشند، شنبه بازی زیبایی ارائه خواهند داد.

پورموسوی درباره اینکه کارهایی که برای متحول کردن تیم انجام داده، گفت: بخشی از بازیکنان صنعت نفت با من کار کرده بودند و شناخت خوبی داشتیم. مهم‌تر از همه، همدلی و اتحاد در شهر آبادان بود و سکو‌ها به سمت آرامش رفت. بازیکنان ما از شرایط قبلی راضی نبودند و شاید بدشانسی و مشکلات ریزی داشتند. با توجه به شناخت از مشکلات صنعت نفت، در کوتاه‌ترین زمان آنها را برطرف کردیم، بخشی از حل مشکلات به کادرفنی برمی‌گردد که تلاش زیادی کردند.

وی ادامه داد: بازی بسیار سختی داریم، اما به بازیکنانم اعتماد دارم که ان‌شاء‌الله با دست پُر از زمین خارج شویم. تیم‌های بزرگ با نبود یکی دو بازیکن به مشکل نمی‌خورند، اما باید بپذیریم که آسانی جزو مهره‌های کلیدی استقلال است. شاید این نکته خوبی باشد که از این فرصت استفاده کنیم.

سرمربی صنعت نفت آبادان درباره تقویت این تیم در نیم فصل دوم عنوان کرد: طبق صحبتی که با بازیکنان داشتیم، اگر این روند را ادامه دهیم شاید تغییرات کمی داشته باشیم، چون الان از شرایط راضی هستم.

طلایی پوشان هم اکنون با سیزده امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول رده بندی قرار دارند.

این دیدار پیش تر قرار بود ساعت ۱۶:۱۵ روز شنبه ۷ آذر برگزار شود، اما ساعت به ۱۷:۱۵ همان روز تغیر کرد و مسئولان سازمان لیگ، همزمانی زمان برگزاری این مسابقه با فینال جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا را دلیل تغییر ساعت این دیدار اعلام کردند.