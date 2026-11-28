همزمان با هفته بسیج، کاروان سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان بافق با حضور پزشکان متخصص و مشارکت جمعیت هلال‌احمر، با هدف ارائه خدمات پزشکی و مشاوره‌ای به شهروندان، به محلات مختلف این شهرستان اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد،همزمان با هفته بسیج، کاروان سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان بافق با حضور پزشکان متخصص و مشارکت جمعیت هلال‌احمر، با هدف ارائه خدمات پزشکی و مشاوره‌ای به شهروندان، به محلات مختلف این شهرستان اعزام شد. این کاروان با حضور متخصصان اطفال، داخلی، زنان و مشاور خانواده و همچنین همراهی تیم سلامت سحر جمعیت هلال‌احمر، خدمات متنوع پزشکی و سلامت را به مردم محلات شهرستان بافق ارائه می‌کند.

دکتر امیر رنجبر رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بافق، با اشاره به پنجم آذر، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی (ره)، اظهار کرد: شبکه بهداشت و درمان بافق در ادامه برنامه‌های سال‌های گذشته و با هدف گسترش خدمات سلامت‌محور و تسهیل دسترسی مردم به خدمات پزشکی، کاروان سلامت را راه‌اندازی کرده است.

وی افزود: در این برنامه، پزشکان متخصص اطفال، داخلی و زنان و همچنین مشاور خانواده حضور دارند و خدمات تخصصی و مشاوره‌ای را به شهروندان ارائه می‌کنند.

رنجبر با اشاره به مشارکت جمعیت هلال‌احمر در این برنامه گفت: تیم سلامت سحر هلال‌احمر نیز در کنار کادر درمان، در اجرای این طرح و خدمت‌رسانی به مردم مشارکت دارد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان بافق، ارائه خدمات سلامت در محلات را از برنامه‌های این شبکه در مناسبت‌های مختلف دانست و تأکید کرد: این برنامه با هدف خدمت‌رسانی به مردم و فراهم کردن دسترسی آسان‌تر شهروندان به خدمات پزشکی اجرا می‌شود.