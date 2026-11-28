مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی از عملیاتی‌شدن خط دوم انتقال گاز شرق کشور در مسیر نهبندان به سربیشه خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این خط، رینگ گاز شرق کشور تکمیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی در نشست ستاد مدیریت مصرف انرژی استان از عملیاتی‌شدن خط دوم انتقال گاز شرق کشور در مسیر نهبندان به سربیشه خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این خط، رینگ گاز شرق کشور تکمیل شد.

محمودی افزود: این طرح، بزرگ‌ترین طرح شرکت ملی گاز بود که مرحله دوم آن در مدت ۱۵ ماه اجرا و در اوایل آذر امسال عملیاتی شد؛ مرحله نخست خط انتقال زابل به نهبندان نیز به طول ۱۷۶ کیلومتر، با هزینه ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، مرداد ۱۴۰۳ به بهره‌برداری رسید.

وی ظرفیت انتقال این خط را روزانه حدود ۸ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: تکمیل این خط انتقال به ارتقاء زیرساخت‌های شرق کشور و کاهش افت فشار گاز در خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی و استان‌های شمالی کمک می‌کند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی افزود: با تکمیل این زیرساخت، استان از فهرست مناطق در معرض قطع گاز خارج شده است؛ با این حال، به‌دلیل تداوم ناترازی تولید و مصرف، مدیریت مصرف گاز همچنان ضروری است.

محمودی همچنین گفت: مصرف گاز استان در آبان امسال ۲۴ درصد بیشتر از خط مبنای تعیین‌شده از سوی وزارت کشور بوده است.

وی گفت: مصرف گاز استان، بدون احتساب نیروگاه، کارخانه سیمان و واحد فولاد، در شبانه‌روز گذشته حدود سه‌میلیون و ۱۰۰ هزار مترمکعب بوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار نیز گفت: کاهش مصرف انرژی باید با جدیت پیگیری شود و در ارزیابی عملکرد مدیران نقش تعیین‌کننده ای دارد.

فرهادی افزود: آمار‌ها از کاهش مصرف انرژی نسبت به سال گذشته حکایت دارد، اما با توجه به هدف‌گذاری کاهش ۲۰ درصدی، لازم است دستگاه‌ها و خانواده‌ها برای مدیریت بیشتر مصرف اقدام کنند.

وی گفت: مصرف دستگاه‌های اجرایی به‌طور مستمر رصد می‌شود و اسامی دستگاه‌های پرمصرف در نشست‌های آینده اعلام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی نیز گفت: مصرف برق ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان در هشت‌ماه گذشته، در مقایسه با مدت مشابه پارسال، ۱۰.۴ درصد کاهش داشته است.

دادگر با اشاره به بررسی مصرف برق بیش از ۱۰ هزار انشعاب اداری و عمومی گفت: در هشت ماه امسال، مصرف ادارات در مجموع روند کاهشی داشته و در دوره اوج بار تابستان نیز بخش اداری استان در وضعیت سبز قرار گرفته است.

وی با اشاره به برنامه‌های مدیریت مصرف در فصل سرد گفت: اطلاع‌رسانی زمان ۲ ساعته خاموشی‌های خانگی که از روزانه از ۹تا ۱۷ اعمال می شود از طریق برنامه «برق من» و بستر‌های اطلاع‌رسانی انجام می‌شود.