به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مصطفی اقبالی در حاشیه این گردهمایی گفت: این حلقه‌ها با حضور برادران و خواهران بسیجی در حال فعالیت هستند و ظرفیت ارزشمندی برای اجرای برنامه‌های تربیتی و فرهنگی به شمار می‌روند.

وی با اشاره به فعالیت حلقه‌های خواهران افزود: مباحث عفاف و حجاب و تربیت نسل جدید از محور‌های اصلی فعالیت این حلقه‌هاست و تلاش می‌شود از ظرفیت حلقه‌های صالحین در راستای تربیت خانواده و تقویت بنیان آن استفاده شود.

اقبالی با تأکید بر نقش حلقه‌های صالحین در ارتقای آگاهی و بصیرت اقشار مختلف جامعه، استفاده صحیح از ظرفیت این حلقه‌ها را در حوزه تربیت نسل آینده و تقویت فعالیت‌های فرهنگی ضروری دانست.