رئیس سازمان غذا و دارو گفت: وجود کمبود در برخی اقلام دارویی به معنای اختلال در کل نظام تأمین و درمان نیست و ارزیابی شرایط دارویی باید با در نظر گرفتن گستردگی اقلام دارویی، میزان مصرف، شرایط تأمین و محدودیت‌های موجود انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، با تشریح وضعیت تأمین دارو در کشور اظهار کرد: ارزیابی شرایط دارویی باید با در نظر گرفتن گستردگی اقلام دارویی، میزان مصرف، شرایط تأمین و محدودیت‌های موجود انجام شود و نمی‌توان با مشاهده کمبود چند قلم دارو، درباره وضعیت کل بازار دارویی کشور قضاوت کرد.

وی افزود: کشور حدود ۱۷ هزار قلم دارو دارد و دارو برخلاف کالا‌هایی مانند گندم، محصولی واحد و همگن نیست که بتوان وضعیت کمبود یا وفور آن را صرفاً با یک شاخص کلی سنجید. هر قلم دارویی شرایط تأمین، مصرف و جایگزین‌های درمانی خاص خود را دارد.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به تجربه سایر کشور‌ها تصریح کرد: کمبود دارو پدیده‌ای مختص ایران نیست و کشور‌های پیشرفته‌ای مانند آمریکا، آلمان و انگلیس نیز در مقاطع مختلف با کمبود تعداد قابل‌توجهی از اقلام دارویی مواجه هستند. آمار کمبود‌ها در این کشور‌ها نیز به‌صورت مستمر تغییر می‌کند.

پیرصالحی ادامه داد: وضعیت فعلی تأمین دارو در کشور، در مقایسه با پیش از جنگ و حتی حدود دو سال گذشته، یعنی زمان آغاز مسئولیت مدیریت فعلی سازمان غذا و دارو، بهبود یافته است. البته این موضوع به معنای انکار کمبود برخی اقلام نیست و سازمان همچنان رفع کمبود‌های موجود را در اولویت اقدامات خود قرار داده است.

وی با تأکید بر ضرورت تفکیک میان کمبود یک قلم دارو و اختلال در ارائه خدمات درمانی گفت: حتی در شرایطی که تعدادی از اقلام دارویی، برای مثال در گروه آنتی‌بیوتیک‌ها، با محدودیت تأمین مواجه شوند، نمی‌توان این وضعیت را به معنای توقف درمان یا ناتوانی نظام سلامت در ارائه خدمات دانست. باید میان کمبود موردی دارو و اختلال در عملکرد کلی نظام سلامت تفاوت قائل شد.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره وضعیت دارو خاطرنشان کرد: انتشار اطلاعات مربوط به کمبود‌ها باید همراه با توضیح شرایط تأمین، محدودیت‌های ارزی و بین‌المللی و اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکل باشد. بیان صرف کمبود‌ها بدون ارائه تصویر کامل از وضعیت بازار و ظرفیت‌های تأمین، می‌تواند موجب نگرانی غیرضروری مردم شود.

پیرصالحی با اشاره به شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در شرایطی که فشار‌های اقتصادی و اجتماعی یکی از محور‌های فشار علیه کشور قرار گرفته و حوزه سلامت و دارو نیز از این فشار‌ها متأثر شده است، اطلاع‌رسانی مسئولانه و مبتنی بر واقعیت اهمیت بیشتری دارد. البته وجود کمبود در برخی اقلام باید شفاف بیان شود، اما این موضوع نباید به تعمیم وضعیت چند قلم دارو به کل نظام تأمین دارو منجر شود.

وی تأکید کرد: هدف اصلی سازمان غذا و دارو، حفظ پایداری زنجیره تأمین و استمرار دسترسی بیماران به درمان است و اقدامات لازم برای مدیریت کمبود‌های مقطعی و تقویت دسترسی به دارو با جدیت دنبال می‌شود.