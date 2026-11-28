شانزدهمین جشنواره استانی تئاتر بسیج «سودای عشق» در کرمان با معرفی چهار اثر برگزیده در بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، شانزدهمین جشنواره استانی تئاتر بسیج «سودای عشق» پس از ارزیابی آثار از سوی هیئت داوران متشکل از مسعود گنجعلی‌خانی و محمد قاسمی به کار خود پایان داد.

در بخش صحنه‌ای، نمایش «قرار» به نویسندگی مهرداد کورش‌نیا و کارگردانی سیدعرفان روح‌الامینی از کوهبنان رتبه نخست را کسب کرد و نمایش «آیین بی‌مرثیه» به نویسندگی و کارگردانی مهرداد کامران از کرمان در جایگاه دوم قرار گرفت.

در بخش خیابانی نیز نمایش «از چیزی نمی‌ترسیدم» به نویسندگی روح‌الله آریس و کارگردانی محمد رئیسی از کرمان رتبه نخست را به دست آورد و نمایش «شبیه بازماندگان» به نویسندگی شاهد شفیعی و کارگردانی اکرم علیزاده از کرمان رتبه دوم را کسب کرد.

آثار برگزیده بر اساس اولویت، از سوی دبیرخانه استانی برای حضور در مرحله کشوری جشنواره تئاتر بسیج «سودای عشق» معرفی شدند.

شانزدهمین جشنواره استانی تئاتر بسیج «سودای عشق» به همت سازمان بسیج هنرمندان استان کرمان و با دبیری روح‌الله آریس برگزار شد.