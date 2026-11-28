به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ناشران خارجی، نمایندگان رسمی آنان و موزعان کتاب‌های خارجی در بخش‌های عربی و سایر زبان‌ها می‌توانند تا پایان روز دوشنبه (۱۶ آذرماه ۱۴۰۵) با مراجعه به سامانه ثبت‌نام نمایشگاه به آدرس https://register-int.tibf.ir، ضمن مطالعه آیین‌نامه و ضوابط حضور، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

متقاضیان حضور در بخش ناشران خارجی موظف‌اند اطلاعات، مستندات مورد نیاز و فهرست آثار قابل عرضه خود را مطابق ضوابط اعلام‌شده در سامانه ثبت‌نام ارائه کنند.

تخصیص غرفه به متقاضیان پس از بررسی مدارک، احراز شرایط حضور و با توجه به ظرفیت فضای نمایشگاهی، بر اساس ضوابط کمیته ناشران خارجی انجام خواهد شد.

بخش ناشران خارجی نمایشگاه با هدف توسعه تعاملات بین‌المللی صنعت نشر، تسهیل دسترسی جامعه علمی، دانشگاهی و عموم علاقه‌مندان به منابع و آثار منتشرشده در سایر کشور‌ها و تقویت مبادلات فرهنگی برگزار می‌شود.

سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از چهارشنبه دوم دی‌ماه ۱۴۰۵ آغاز به کار خواهد کرد.