به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در فینال رقابت‌های فوتبال پیشکسوتان استان، تیم قصر سفید اردبیل با نتیجه چهار بر یک برابر تیم ستارگان کشت‌وصنعت پارس‌آباد به برتری رسید وعنوان قهرمانی را کسب کرد.

صمد نوتاش، رئیس هیات فوتبال استان اردبیل، با اشاره به استقبال از این مسابقات گفت: این رقابت‌ها با حضور ۲۴ تیم از شهر‌های مختلف استان برگزار شد و در مجموع ۷۲ دیدار در چارچوب آن انجام گرفت.

وی افزود: برگزاری منظم مسابقات، ایجاد شورونشاط و ارج‌نهادن به جایگاه پیشکسوتان فوتبال از اهداف این رقابت‌ها بود.

نوتاش ادامه داد: تیم‌های قهرمان و نایب‌قهرمان جواز حضور در مسابقات کشوری را به دست آوردند.

مراسم اهدای جام وجوایز این مسابقات باحضور مسئولان و پیشکسوتان برگزار شد.