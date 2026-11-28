به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر علی فیضی با اشاره به اجرای پویش ملی اهدای خون «بی‌نهایت مهر» همزمان با سراسر کشور در استان خوزستان اظهار کرد: این پویش با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون و افزایش مشارکت زنان و دانشگاهیان، از ۹ آذرماه، همزمان با روز زن و سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، آغاز و تا ۱۶ آذرماه، روز دانشجور، ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی افزود: پویش «بی‌نهایت مهر» فرصتی ارزشمند برای پیوند مهر، آگاهی و مشارکت اجتماعی است تا بانوان و دانشجویان با حضور در مراکز اهدای خون، در اقدامی انسان‌دوستانه و حیاتی، به یاری بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی بشتابند.

دکتر فیضی با اشاره به ضرورت استمرار مشارکت مردم در اهدای خون بیان داشت: نیاز مراکز درمانی به خون و فرآورده‌های خونی، نیازی همیشگی است و نباید اهدای خون را صرفاً به مناسبت‌ها و پویش‌های مناسبتی محدود کرد زیرا تداوم حضور اهداکنندگان، نقش اساسی در تأمین پایدار ذخایر خونی و پاسخگویی به نیاز بیماران دارد.

مدیرکل انتقال خون استان خوزستان از بانوان، دانشجویان، و دانشگاهیان استان دعوت کرد با حضور در مراکز اهدای خون و پیوستن به پویش ملی «بی‌نهایت مهر»، در این حرکت ارزشمند مشارکت کنند و سهمی در بخشیدن امید و زندگی به بیماران داشته باشند.

وی در ادامه عنوان کرد: مهربانی و عطفت است که هیچ مرزی نمیتواند آن را محدود کند و گاهی یک اقدام ساده، مانند اهدای خون، اهدای زندگی است و هر اهداکننده، سه فرصت دوباره برای زندگی می‌آفریند.