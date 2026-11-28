به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود اکبرپور گفت: در راستای حفظ و حراست از اراضی زراعی و باغ‌ها و با حکم رئیس حوزه قضایی بخش، روز گذشته با حضور نماینده جهاد کشاورزی شهرستان و عوامل انتظامی چهاردانگه، ۱۲ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در قاسم‌آباد که به‌صورت سوله، چهاردیواری، فونداسیون، پی‌ریزی و بنا احداث شده بود، تخریب شد که در نتیجه آن حدود ۹ هزار مترمربع از اراضی آزادسازی شد.

وی افزود: همچنین بامداد جمعه ۶ آذرماه نیز در عملیاتی دیگر، چندین مورد ساخت‌وساز غیرمجاز دیگر در همین منطقه که به‌صورت سوله و چهاردیواری احداث شده بود، قلع‌وقمع و حدود ۱۵۰۰ مترمربع از اراضی آزاد شد.

بخشدار چهاردانگه ادامه داد: به‌دنبال بازدید سرپرست فرمانداری اسلامشهر از خیابان‌های حشمت، عرفان و غفاری و دستور وی مبنی بر مقابله جدی با هرگونه تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها و جلوگیری از تفکیک اراضی و ساخت‌وساز غیرمجاز، از پنجم آذرماه تاکنون طی چندین مرحله و با به‌کارگیری کلیه توان و ظرفیت شهرداری‌های شهرستان، تعداد بسیاری از بنا‌های غیرقانونی، دیوارکشی‌ها، سوله‌ها و موارد مشابه تخریب و به حالت اولیه اعاده شد.

اکبرپور تأکید کرد: این روند تا پاک‌سازی کامل منطقه از تخلفات ساختمانی ادامه دارد و با هرگونه اقدام مغایر قانون برخورد قاطع خواهد شد.

وی از شهروندان و صاحبان املاک واقع در حریم بخش چهاردانگه خواست برای جلوگیری از تبعات و خسارت‌های مادی و معنوی، از هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز خودداری کنند و برای اخذ پروانه، طی مراحل اداری و تشکیل پرونده به بخشداری چهاردانگه مراجعه کنند.

بخشدار چهاردانگه در پایان از شهروندان، ادارات تابعه بخش و نهاد‌ها خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف ساختمانی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی، مراتب را به شماره تماس ۵۵۲۴۵۴۵۴ (بخشداری چهاردانگه) اعلام کنند.