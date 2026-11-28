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هفته سیزدهم فوتبال سری آ ایتالیا فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ جمعه آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در نخستین دیدار هفته تیمهای ونتزیا و بولونیا به تساوی بدون گل رضایت دادند. ونتزیا با ۷ امتیاز به رده نوزدهم صعود کرد و تیم بولونیا با ۱۹ امتیاز در رده هشتم قرار گرفت.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
شنبه ۷ آذر:
فروزینونه - پارما
تورینو - لاتسیو
اینتر - جنوآ
یکشنبه ۸ آذر:
اودینزه - فیورنتینا
ساسولو - ناپولی
رم - مونزا
کومو - یوونتوس
دوشنبه ۹ آذر:
لچه - آتالانتا
کالیاری - میلان
در جدول سری آ تیمهای لاتسیو با ۲۹، رم با ۳۰ و اینتر با ۲۹ امتیاز اول تا سوم هستند و تیم میلان با ۲۷ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.