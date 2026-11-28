به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در نخستین دیدار هفته تیم‌های ونتزیا و بولونیا به تساوی بدون گل رضایت دادند. ونتزیا با ۷ امتیاز به رده نوزدهم صعود کرد و تیم بولونیا با ۱۹ امتیاز در رده هشتم قرار گرفت.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

شنبه ۷ آذر:

فروزینونه - پارما

تورینو - لاتسیو

اینتر - جنوآ

یکشنبه ۸ آذر:

اودینزه - فیورنتینا

ساسولو - ناپولی

رم - مونزا

کومو - یوونتوس

دوشنبه ۹ آذر:

لچه - آتالانتا

کالیاری - میلان



در جدول سری آ تیم‌های لاتسیو با ۲۹، رم با ۳۰ و اینتر با ۲۹ امتیاز اول تا سوم هستند و تیم میلان با ۲۷ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.