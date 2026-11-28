شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت هفتم آذرماه، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با گرامیداشت حماسه‌آفرینی دریادلان ایران در پاسداری از مرز‌های آبی و منافع ملی، به‌ویژه تجلیل از مقام شامخ شهدای مظلوم ناو دنا، تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت هفتم آذرماه، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با گرامیداشت حماسه‌آفرینی دریادلان ایران در پاسداری از مرزهای آبی و منافع ملی، به‌ویژه تجلیل از مقام شامخ شهدای مظلوم ناو دنا، تأکید کرد که متن بیانیه به شرح زیر است:

تاریخ پرافتخار نیروی دریایی ارتش، تنها در حماسه هفتم آذر و عملیات غرورآفرین مروارید خلاصه نمی‌شود؛ بلکه از مقاومت جانانه در روز‌های دشوار دفاع مقدس، دفاع از مرز‌های آبی و خطوط مواصلاتی کشور، حراست از شریان‌های حیاتی اقتصاد ملی و مقابله با تجاوزات دشمنان، تا حضور مقتدرانه در مأموریت‌های راهبردی و فرامنطقه‌ای، سرشار از جلوه‌های درخشان خودباوری، ایثار و مسئولیت‌پذیری است. دریادلان ارتش در دوران هشت سال دفاع مقدس، در کنار سایر رزمندگان اسلام، ثابت کردند که هیچ قدرتی نمی‌تواند اراده ملتی را که برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی خود ایستاده است، درهم بشکند.

در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم نیز، رشادت‌ها، هوشیاری و آمادگی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر حقیقتی انکارناپذیر را پیش چشم جهانیان قرار داد؛ ملت ایران و فرزندان غیور آن در ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و سایر ارکان دفاعی و امنیتی کشور، در پاسداری از کیان میهن، امنیت ملی و عزت و شرف ایرانی، نه اهل غفلت‌اند و نه در برابر تجاوز و زیاده‌خواهی دشمنان سر تسلیم فرود می‌آورند. این هم‌افزایی و وحدت راهبردی میان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در کنار دیگر نیرو‌های مسلح، سرمایه‌ای بزرگ و پشتوانه‌ای مستحکم برای صیانت از استقلال، امنیت و اقتدار ایران عزیز است.

در این میان، یاد و خاطره شهدای والامقام نیروی دریایی ارتش، به‌ویژه شهدای مظلوم و سرافراز ناو دنا، با اندوهی عمیق و احترامی آمیخته به افتخار گرامی داشته می‌شود؛ دریادلانی که در مسیر انجام مأموریت و پاسداری از نام و اعتبار ایران اسلامی، مظلومانه به شهادت رسیدند و با نثار جان خویش، معنای بلند فداکاری در راه وطن را به تصویر کشیدند. خون پاک این شهیدان، سندی ماندگار از مظلومیت ملت ایران و گواهی روشن بر عزم راسخ فرزندان این سرزمین در دفاع از عزت و استقلال میهن است.

امروز، در شرایط حساس و پیچیده منطقه‌ای و بین‌المللی و در مواجهه با راهبرد‌های خصمانه قدرت‌های سلطه‌گر، حفظ و ارتقای آمادگی دفاعی و رزمی کشور، ضرورتی انکارناپذیر و مسئولیتی مستمر است. چنان‌که در فرامین و رهنمود‌های قائد شهید امت و نیز تدابیر راهبردی فرمانده معظم کل قوا، بر ضرورت آمادگی کامل، هوشمندانه و همه‌جانبه نیرو‌های مسلح برای مقابله مقتدرانه با تهدیدات و تحقق بازدارندگی مؤثر تأکید شده است.

در منظومه اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی ارتش، به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین قدرت ملی و بازدارندگی کشور، رسالتی خطیر و تعیین‌کننده در صیانت از حاکمیت، امنیت و منافع راهبردی ایران اسلامی بر عهده دارد. حضور مقتدرانه، هوشمندانه و مستمر این نیروی راهبردی در پهنه خلیج فارس، دریای عمان، دریای خزر و آبراه‌های بین‌المللی، افزون بر پاسداری از مرز‌های آبی و خطوط مواصلاتی کشور، نقشی اساسی در تأمین امنیت کشتیرانی، حفاظت از شریان‌های حیاتی اقتصاد ملی و تثبیت جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در معادلات دریایی منطقه و جهان ایفا می‌کند. بی‌تردید، برخورداری از آمادگی همه‌جانبه، توان رزمی متناسب با تهدیدات نوظهور و قدرت واکنش سریع و هوشمندانه، این امکان را فراهم می‌آورد که هرگونه تعرض و ماجراجویی دشمنان با پاسخی قاطع، مؤثر و پشیمان‌کننده مواجه شود؛ چراکه منطق اقتدار دفاعی ایران بر بازدارندگی فعال، هوشیاری مستمر و آمادگی برای دفاع جانانه از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور استوار است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه امنیت و اقتدار ایران اسلامی مرهون مجاهدت، همدلی و هم‌افزایی همه نیرو‌های مسلح، اعم از ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر مجموعه‌های دفاعی و امنیتی کشور است، بر ضرورت استمرار مسیر خودکفایی دفاعی، تقویت توان بازدارندگی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه و ارتقای آمادگی همه‌جانبه در برابر تهدیدات نوظهور تأکید می‌کند.

در پایان با گرامیداشت یاد و نام تمامی شهدای والامقام نیروی دریایی ارتش، به‌ویژه شهدای مظلوم و سرافراز ناو دنا، فرارسیدن هفتم آذرماه، روز نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران را به فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرمانده نیروی دریایی ارتش، فرماندهان، امیران، افسران، درجه‌داران، کارکنان خدوم و خانواده‌های ارجمند آنان، همچنین خانواده‌های معظم و معزز شهدای نیروی دریایی تبریک و تهنیت گفته و از مجاهدت‌های بی‌وقفه این سربازان فداکار وطن در پاسداری از استقلال، امنیت و اقتدار ایران اسلامی صمیمانه قدردانی می‌نماییم.