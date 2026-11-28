به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بخشدار مرکزی فریدن گفت: این مینی بوس با ۵۷ میلیارد ریال هزینه با حمایت بخشداری مرکزی، مشارکت اهالی روستا و کمک مرتضی داودی، خیر و راننده نیک‌اندیش تهیه شده است.

عباس نصیری افزود: با توجه به نبود شرکت‌های تخصصی حمل‌ونقل سرویس مدارس در روستا‌های شهرستان، ساماندهی سرویس دانش‌آموزان با همکاری انجمن اولیا و مربیان و عوامل محلی انجام می‌شود.

وی همچنین گفت: در صورت مشاهده هرگونه مشکل، تخلف یا نارضایتی در ارائه خدمات سرویس مدارس، انجمن اولیا و مربیان موضوع را به پلیس راه دامنه گزارش کند تا پیگیری شود