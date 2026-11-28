به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، بابایی استاندار یزد در پیامی درگذشت مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ حسین غالبی امام جمعه بخش خضرآباد را تسلیت گفت.

حجت‌الاسلام حاج شیخ حسین غالبی، امام جمعه بخش خضرآباد و از روحانیون باسابقه استان یزد، پس از سال‌ها خدمت دینی و فرهنگی و ۴۴ سال اقامه نماز جمعه در این بخش، امروز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ به دیار باقی شتافت. وی در روز‌های اخیر به علت عارضه گوارشی و کهولت سن در بیمارستان مرتاض یزد بستری بود که سرانجام امروز چهارشنبه چهارم آذرماه ۱۴۰۵ دعوت حق را لبیک گفت.

همچنین مجلس بزرگداشتی فردا یکشنبه ۸آذر ساعت ۷:۳۰ صبح در مسجد روضه محمدیه یزد از سوی استاندار یزد و آیت‌الله ناصری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد برگزار می‌شود که از عموم مردم استان یزد دعوت شده تا دراین مراسم حضور یابند.