به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این بازدیدها، نحوه اجرای فرآیندهای بیمه‌ای بدون استفاده از اسناد کاغذی، میزان آمادگی شعب، عملکرد سامانه‌های الکترونیکی و نحوه ارائه خدمات به بیمه‌گذاران بررسی می شود.

بیمه مرکزی با تداوم این نظارت‌ها، روند اجرای طرح را در شرکت‌های بیمه رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه مشکل یا اختلال، پیگیری‌های لازم را برای رفع موانع و تسهیل ارائه خدمات به مردم انجام خواهد داد.