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بازدید تیمهای نظارتی بیمه مرکزی در ادامه پایش میدانی اجرای طرح حذف کاغذ در اسناد بیمهای، از شعب مختلف شرکتهای بیمه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این بازدیدها، نحوه اجرای فرآیندهای بیمهای بدون استفاده از اسناد کاغذی، میزان آمادگی شعب، عملکرد سامانههای الکترونیکی و نحوه ارائه خدمات به بیمهگذاران بررسی می شود.
بیمه مرکزی با تداوم این نظارتها، روند اجرای طرح را در شرکتهای بیمه رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه مشکل یا اختلال، پیگیریهای لازم را برای رفع موانع و تسهیل ارائه خدمات به مردم انجام خواهد داد.