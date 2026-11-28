سرشماری گونه‌های شاخص حیات‌وحش با مشارکت ۴۵ نفر از محیط‌بانان، کارشناسان و فعالان حوزه محیط زیست در پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس گفت: سرشماری گونه‌های شاخص حیات‌وحش با هدف پایش و ارزیابی وضعیت جمعیت گونه‌های شاخص حیات وحش، به‌روزرسانی اطلاعات علمی و فراهم‌کردن زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت زیستگاه‌های طبیعی منطقه انجام شد.

تقی زاده افزود: در این برنامه، ۴۵ نفر از محیط‌بانان، کارشناسان متخصص و فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی مشارکت داشتند و با همکاری و هماهنگی میان گروه‌های اجرایی، عملیات سرشماری با دقت و در مدت زمان پیش‌بینی‌شده به پایان رسید.

وی گفت: اطلاعات و داده‌های به‌دست‌آمده از این سرشماری، مبنای علمی مهمی برای ارزیابی وضعیت حیات‌وحش، شناسایی روند تغییرات جمعیتی گونه‌ها و تدوین برنامه‌های حفاظتی و مدیریتی در پناهگاه حیات‌وحش نایبندان طی سال‌های آینده خواهد بود.