مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در راستای اجرای طرح تکریم اصحاب فرهنگ و هنر، در دیدار‌های جداگانه با دو چهره برجسته از اعضای نامدار صندوق اعتباری هنر، محمدرضا سرشار، نویسنده و پژوهشگر پیشکسوت و ساعد باقری، شاعر و سراینده سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محمد اله‌یاری فومنی در دیدارهایی جداگانه با این دو چهره برجسته ادبیات معاصر ضمن ابلاغ سلام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از تلاش‌های ارزشمند و نقش اثرگذارشان در اعتلای فرهنگ و ادبیات کشور تجلیل کرد.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در دیدار با استاد محمدرضا سرشار، نویسنده و پژوهشگر پیشکسوت، با اشاره به جایگاه اثرگذار وی در ادبیات انقلاب اسلامی، اظهار کرد: استاد سرشار از چهره‌های اثرگذار و جریان‌ساز ادبیات معاصر کشور هستند و به تعبیر رهبر شهید انقلاب، حق بزرگی بر ادبیات انقلاب دارند.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر همچنین با یادآوری سال‌های فعالیت برنامه رادیویی «قصه ظهر جمعه» با اجرای محمدرضا سرشار، افزود: صدای ماندگار و روایت دلنشین ایشان، سال‌ها مهمان خانه‌های مردم بود و نسل‌های مختلفی با قصه‌های شما رشد کردند. بی‌تردید می‌توان گفت ایشان در کنار نویسندگی، نقش معلمی و تربیتی برای چندین نسل از مخاطبان داشتند.

همچنین در دیدار با استاد ساعد باقری، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به جایگاه ارزشمند این شاعر پیشکسوت در عرصه فرهنگ و هنر کشور، تلاش‌های اثرگذار وی را در اعتلای ادبیات معاصر، ستود.

اله‌یاری با تأکید بر اینکه میراث غنی ادبیات فارسی حاصل قرن‌ها تلاش و آفرینش بزرگان این سرزمین است، اظهار کرد: شاعران و نویسندگان با خلق آثار ماندگار، این میراث ارزشمند را زنده نگه داشته‌اند و ما قدردان هنرمندانی هستیم که عمر خود را صرف آموزش، انتقال دانش و پرورش نسل‌های علاقه‌مند به فرهنگ و ادب کرده‌اند.

وی همچنین پاسداشت و قدردانی از فعالان عرصه فرهنگ و هنر را اقدامی ارزشمند و ریشه‌دار در فرهنگ ایرانی و از سیاست‌ها و رویکردهای اصلی صندوق اعتباری هنر دانست و تصریح کرد: تکریم اهالی فرهنگ و هنر و حمایت از آنان، در حقیقت ارج نهادن به تاریخ و هویت فرهنگی کشور است و در همین راستا بهره مندی از تجربه و دیدگاه پیشکسوتان فرهنگ و هنر و راهنمایی‌های ارزشمند آنان باعث استمرار و ارتقای خدمات صندوق خواهد بود.

در ادامه این دیدارها، استادان محمدرضا سرشار و ساعد باقری ضمن قدردانی از حضور مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در منزل ایشان و توجه این مجموعه به پیشکسوتان، با اشاره بر حمایت مستمر از اهالی فرهنگ و هنر و فراهم‌سازی زمینه فعالیت و خلق آثار ارزشمند، از اقدامات و خدمات صندوق ابراز خرسندی کردند.