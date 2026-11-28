رویداد گردشگری «میاندوآب؛ شهر دوچرخه» رسماً در تقویم ملی رویداد‌های گردشگری کشور به ثبت رسید. این اقدام که با هدف بهره‌برداری از پتانسیل‌های ورزشی و اکوتوریسم منطقه انجام شده، گامی کلیدی در جهت برندسازی شهری و تقویت اقتصاد بومی میاندوآب محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، با تأکید بر اهمیت توسعه گردشگری ورزشی،گفت: ثبت رسمی این رویداد در فهرست ملی، نشان‌دهنده پتانسیل‌های بالای میاندوآب در حوزه گردشگری ورزشی و اکوتوریسم در منطقه است.

وی با اشاره به پیشینه برگزاری همایش‌های دوچرخه‌سواری در این شهر، افزود: اقبال گسترده مردمی با رویداد‌های دوچرخه‌سواری در میاندوآب، این شهر را به بستری ایده‌آل برای توسعه گردشگری ورزشی تبدیل کرده است.

صفری در ادامه تصریح کرد: ثبت این رویداد در تقویم ملی، نه تنها مسیر جذب گردشگران داخلی و بین‌المللی را هموار می‌کند، بلکه با ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های میراث‌فرهنگی و ورزشی، به بازشناسی ظرفیت‌های گردشگری آذربایجان غربی کمک خواهد کرد. وی همچنین تأکید کرد که این اقدام در راستای تقویت برندینگ شهری میاندوآب و نقش‌آفرینی موثر در اقتصاد بومی انجام شده است.