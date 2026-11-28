رئیس دانشکده علوم پزشکی خمین گفت: استقرار طرح ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، یکی از برنامه‌های مهم تحول نظام سلامت کشور است که تحقق اهداف آن به فراهم بودن زیرساخت‌های لازم، آمادگی نیروی انسانی و مشارکت آگاهانه مردم نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فریدون خیّری، رئیس دانشکده علوم پزشکی خمین گفت: در شهرستان خمین نیز مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی برای تحقق پزشکی خانواده و نظام ارجاع آغاز شده و در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: در مسیر اجرای این طرح، یک پایگاه جدید راه‌اندازی شده، ۹۰ دستگاه رایانه ارتقا یافته و ۱۱ سیستم جدید خریداری شده است. همچنین پنج پایگاه برای پذیرش و استقرار پزشکان تجهیز شده، محل اسکان هفت پزشک فراهم آمده و ۱۰ ست کامل معاینه پزشکی و ۱۴ ست تجهیزات اداری تهیه شده است تا بستر مناسب‌تری برای ارائه خدمات سلامت فراهم شود.

رئیس دانشکده علوم پزشکی خمین گفت: آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی نیز بخش دیگری از این اقدامات را تشکیل می‌دهد. برگزاری ۹ جلسه آموزشی برای پزشکان، اجرای دوره‌های آموزشی مراقبان سلامت و برگزاری ۱۷ جلسه آموزش ویژه مراقبان مطب‌های خصوصی، با هدف افزایش آمادگی و هماهنگی ارائه‌دهندگان خدمات سلامت انجام شده است.

وی ادامه داد: در کنار اقدامات زیرساختی و آموزشی، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی برای جلب مشارکت عمومی نیز مورد توجه قرار گرفته است. ارسال ۲۵ هزار پیامک، برقراری بیش از سه هزار تماس با سرپرستان خانوار، چاپ بیش از ۱۰۰ متر بنر و تولید و انتشار بیش از ۱۳ کلیپ، بخشی از فعالیت‌های انجام‌شده در این زمینه است. همچنین ظرفیت شبکه استانی، نشست با اصحاب رسانه، وب‌دا وزارت بهداشت، کانال‌های خبری شهرستان، هیات‌امنای روستاها، محله‌های ۱۳گانه شهری، نماز جمعه و تجمعات شبانه برای آگاهی‌بخشی به مردم به کار گرفته شده است.

خیری افزود: با وجود همه این اقدامات، آنچه می‌تواند اجرای موفق طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع را تضمین کند، همراهی مردم و حضور فعال آنان در این برنامه است. از همین رو، از همه شهروندان خمینی دعوت می‌شود برای انجام نخستین ویزیت از چهار ویزیت رایگان سالانه خود به نزدیک‌ترین پایگاه یا مرکز جامع سلامت مراجعه کنند و با تکمیل پرونده سلامت و آشنایی با پزشک خانواده خود، امکان پیگیری مستمر وضعیت سلامت و دریافت مراقبت‌های موردنیاز خود و اعضای خانواده را فراهم آورند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی خمین ادامه داد: تجربه اجرای این طرح نشان می‌دهد که تحول در نظام سلامت تنها با فراهم کردن تجهیزات و امکانات محقق نمی‌شود؛ بلکه همکاری پزشکان، مراقبان سلامت، مدافعان سلامت و مشارکت آگاهانه مردم، ارکان اصلی موفقیت آن هستند. دانشکده علوم پزشکی خمین نیز با تکیه بر همین همراهی و با تمام ظرفیت برای اجرای مطلوب این برنامه ملی و ارتقای سطح سلامت جامعه تلاش می‌کند.