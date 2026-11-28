به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول سازمان بسیج اساتید و طلاب روحانیون کشور، گفت: این دوره که با همکاری مشترک بسیج طلاب و حوزه علمیه خواهران برگزار می‌شود، با هدف تقویت جایگاه بانوان و مدیریت هوشمندانه چالش‌های فرهنگی طراحی شده است.

عباسعلی اینانلو، با تأکید بر اهمیت نقش بانوان در عرصه‌های نوین، اظهار کرد: این برنامه با شعار «طلایه داران زینبی، جان فدایان ایران قوی»، بر توانمندسازی رهبران و مدیران فرهنگی حوزه خواهران جهت تدوین و اجرای برنامه‌های راهبردی تمرکز دارد.

وی افزود: هدف اصلی این نشست، ارتقای مهارت‌های ارتباطی و عملیاتی میدانداران، برای حضور مؤثر در عرصه‌های فرهنگی و مقابله هوشمندانه با جریان‌های نوین در فضای واقعی و مجازی است.

اینانلو خاطرنشان کرد: در این دوره، علاوه بر مباحث مدیریتی، بر تقویت توانمندی‌های معاونین و میدانداران، به منظور پیشگامی در تبیین هویت انقلابی و مدیریت چالش‌های نوین اجتماعی تمرکز دارد.

مسئول سازمان بسیج اساتید و طلاب روحانیون کشور، تأکید کرد: این نشست با هدف ایجاد هم‌افزایی و تعامل نزدیک‌تر میان بسیج طلاب و حوزه علمیه، به دنبال استحکام‌بخشی به برنامه‌های فرهنگی از لحاظ اجرا و محتواست.