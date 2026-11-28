نشست تخصصی جذب دانشجویان بین‌الملل با محوریت کشور تانزانیا با تسهیل همکاری‌های دانشگاهی ایران و تانزانیا و توسعه آموزش‌های فرامرزی و دوره‌های مجازی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پنجمین نشست تخصصی جذب دانشجویان بین‌الملل در حوزه شرق آفریقا، با محوریت کشور تانزانیا و با حضور دکتر عباس قنبری باغستان معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان، دکتر محمدعلی ربانی مدیرکل همکاری‌های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دکتر محسن معارفی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا، اعضای کارگروه ملی جذب، مدیران جذب دانشگاه‌های کشور و نمایندگان مؤسسات فعال در حوزه جذب دانشجوی بین‌الملل، به‌صورت برخط برگزار شد.

در این نشست، راهکار‌های توسعه مناسبات علمی و آموزشی با کشور تانزانیا و تسهیل پذیرش دانشجویان این منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مهم‌ترین تصمیمات برای گسترش همکاری‌های دانشگاهی میان دو کشور اتخاذ شد.

بر اساس مباحث مطرح‌شده در این جلسه، برای تسریع و تسهیل در راه‌اندازی دوره‌های مشترک و توسعه آموزش فرامرزی، الزامات گذشته برداشته شد تا دانشگاه‌های معتبر داخلی بتوانند بدون موانع پیشین، با مراکز آموزش عالی تانزانیا همکاری‌های مشترک داشته باشند.

با اخذ موافقت‌های کلی، بستر لازم برای پذیرش دانشجویان آفریقایی در مقطع کارشناسی ارشد به‌صورت کاملاً مجازی فراهم شده است که پس از تعیین رشته‌های مجاز هر دانشگاه توسط شورای گسترش آموزش عالی، این دوره‌ها از ترم بهمن‌ماه برگزار خواهند شد.

طراحی و توسعه دوره‌های کوتاه‌مدت و مجازی با تمرکز بر حوزه‌های تخصصی نظیر ایران‌شناسی، زبان فارسی و مطالعات اسلامی جهت ارائه به متقاضیان تانزانیایی نیز از دیگر محور‌های مورد تأکید در این نشست بود.

با توجه به ضرورت چابک‌سازی و عبور از بوروکراسی‌های اداری، بر ایجاد هم‌افزایی و تقسیم کار میان دانشگاه‌های پیشگام، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مؤسسات مجاز بخش خصوصی برای پوشش مؤثر بازار جذب تانزانیا تأکید شد.

در پایان این نشست، بر استمرار تعاملات، برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های آنلاین میان رؤسای دانشگاه‌های دو کشور و اجرای برنامه‌های مشترک علمی و فرهنگی تأکید شد.