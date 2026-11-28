به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در اولین بازی هفته تیم راسینگ سانتاندر در خانه تیم لوانته ۳ - ۱ صاحب برتری شد. تیم لوانته با ۱۲ امتیاز پانزدهم است و تیم راسینگ سانتاندر با ۲۰ امتیاز به رده ششم صعود کرد.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

شنبه ۷ آذر:

رئال بتیس - رایو وایکانو

مالاگا - آتلتیک بیلبائو

الچه - آتلتیکومادرید

رئال مادرید - دپورتیوو آلاوس

یکشنبه ۸ آذر:

والنسیا - اوساسونا

دپورتیوو لاکرونیا - بارسلونا

سلتاویگو - ویارئال

رئال سوسیداد - سویا

دوشنبه ۹ آذر:

اسپانیول - ختافه



در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۳۳ امتیاز در صدر است و تیم‌های رئال مادرید با ۳۳، آتلتیکومادرید با ۲۸ و رئال بتیس با ۲۷ امتیاز دوم تا چهارم هستند.