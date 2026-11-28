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هفته چهاردهم فوتبال لیگای اسپانیا فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ شب گذشته آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در اولین بازی هفته تیم راسینگ سانتاندر در خانه تیم لوانته ۳ - ۱ صاحب برتری شد. تیم لوانته با ۱۲ امتیاز پانزدهم است و تیم راسینگ سانتاندر با ۲۰ امتیاز به رده ششم صعود کرد.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
شنبه ۷ آذر:
رئال بتیس - رایو وایکانو
مالاگا - آتلتیک بیلبائو
الچه - آتلتیکومادرید
رئال مادرید - دپورتیوو آلاوس
یکشنبه ۸ آذر:
والنسیا - اوساسونا
دپورتیوو لاکرونیا - بارسلونا
سلتاویگو - ویارئال
رئال سوسیداد - سویا
دوشنبه ۹ آذر:
اسپانیول - ختافه
در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۳۳ امتیاز در صدر است و تیمهای رئال مادرید با ۳۳، آتلتیکومادرید با ۲۸ و رئال بتیس با ۲۷ امتیاز دوم تا چهارم هستند.