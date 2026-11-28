پنج طرح توسعه‌ای، زیرساختی و زیست‌محیطی وزارت نفت در قالب ۱۰ پروژه با سرمایه‌گذاری ۷۰ همت و افزایش ظرفیت تولید روزانه ۳۲ میلیون متر مکعب گاز شیرین، با دستور رئیس جمهور و به صورت برخط به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مسعود پزشکیان صبح امروز شنبه هفتم آذر ۱۴۰۵، به‌صورت برخط دستور افتتاح و بهره‌برداری رسید پنج طرح توسعه‌ای وزارت نفت را صادر کرد.

در جریان این مراسم، مجموعه‌ای از طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت و گاز باهدف تقویت زیرساخت‌های تولید و انتقال گاز، ارتقای پایداری عملیاتی تأسیسات و جمع‌آوری گاز‌های مشعل در استان‌های فارس، خوزستان و بوشهر به بهره‌برداری رسید.

این طرح‌ها شامل ایستگاه تقویت فشار گاز میدان هما، پروژه مرکز تفکیک میدان گازی تابناک در استان فارس، عملیات بازسازی ردیف‌های چهار و شش مجتمع گاز پارس جنوبی در بوشهر، طرح جمع‌آوری گاز‌های مشعل حوزه نفت و گاز مارون ۳ و ۵ در استان خوزستان و خط لوله ۱۲ اینچی جمع‌آوری و انتقال گاز مشعل حوزه دارخوین است.

اجرای این طرح‌ها در راستای توسعه و بهسازی زیرساخت‌های صنعت نفت و گاز، افزایش ظرفیت بهره‌برداری از منابع انرژی، بهبود عملکرد تأسیسات عملیاتی و کاهش اتلاف منابع گازی ناشی از سوزاندن گاز‌های مشعل انجام شده است.