به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،بر اساس تحلیل نقشه های هواشناسی زمان آغاز فعالیت این سامانه بارشی از دوشنبه تا جمعه هفته جاری پیش‌بینی شده است.

وی اظهار کرد: بر اساس این هشدار، فعالیت سامانه بارشی موجب رگبار باران، رعد و برق، تگرگ و صاعقه خواهد شد و در نواحی کوهستانی و سردسیر نیز احتمال بارش برف وجود دارد همچنین وزش باد نسبتا شدید تا شدید و کاهش دما از دیگر مخاطرات پیش‌بینی‌شده این سامانه خواهد بود.

وی با اشاره به پیامدهای احتمالی فعالیت این سامانه، نسبت به اختلال در ترددهای شهری و بین‌شهری، لغزندگی معابر و جاده‌ها، ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر عمومی هشدار داد و افزود: آسیب به محصولات کشاورزی، خسارت به برخی سازه‌ها، شکستن شاخه درختان کهنسال و کاهش میدان دید از دیگر آثار احتمالی این شرایط جوی در استان است.

مرادپور بر احتیاط در انجام سفرهای برون‌شهری، خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی و اسکان و توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها تاکید کرد و گفت: با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، از جابجایی عشایر و چرای دام خودداری شود و پاکسازی کانال‌ها، آمادگی دستگاه‌های امدادی و شهرداری‌ها، تسریع در برداشت محصولات کشاورزی و استحکام سازه‌ها ضروری است.