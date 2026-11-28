به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: ساعت ۴ و ۳۵ دقیقه بامداد امروز شنبه ۷ آذر با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۵ محور نهبندان - شوسف بلافاصله مأموران و نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ کاظمی افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند، یک سواری پراید حامل سوخت قاچاق بنزین که در محور نهبندان در حال حرکت بوده در ۵ کیلومتری نهبندان واژگون شده است که بر اثر این سانحه رانندگی، راننده خودرو جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با اشاره به این که علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه، عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی تشخیص داده شده است افزود: رانندگان ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی، از هر گونه عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند.