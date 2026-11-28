به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان این‌که ۲۲۵ چاه غیرمجاز، امسال در استان مسدود شده است گفت: انسداد ۴۵ چاه غیرمجاز دارای انشعاب برق غیر مجاز شناسایی شده در نقاط مختلف مازندران همزمان با برگزاری مانور سراسری مدیریت توامان آب و برق آغاز شد.

سید محمد موسوی افزود: همکاران ما در ادارات ۱۳ گانه منابع آب شهرستان‌های مختلف در قالب ۱۵ گروه عملیاتی با شناسایی ۴۵ چاه غیرمجاز دارای انشعاب برق غیر مجاز در سراسر استان، صبح امروز همزمان با آغاز این رزمایش سراسری که با همکاری شرکت‌های توزیع نیروی برق مازندران در حال اجراست، انسداد ۴۵ چاه شناسایی شده را آغاز کردند.

وی افزود: فرآیند پایش، شناسایی و انسداد چاه‌های غیرمجاز در مازندران با توجه به تعداد زیاد چاه‌ها در این استان به طور مستمر در طول سال مورد توجه شرکت آب منطقه‌ای استان قرار دارد.

موسوی ادامه داد: با تلاش همکارانم و همراهی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، روند انسداد چاه‌های غیرمجاز مازندران در ۲ ماه اخیر سرعت بیشتری گرفت و در حالی که نیمه نخست امسال ۱۰۵ چاه غیرمجاز در استان مسدود شده بود، از یکم مهر تا کنون ۱۲۰ چاه غیرمجاز در استان شناسایی و مسدود شد که تعداد چاه‌های مسدود شده سال جاری را در مجموع به ۲۲۵ حلقه چاه رساند.

وی تاکید کرد: با انسداد این ۲۲۵ حلقه چاه غیرمجاز، از برداشت ۴۳۴ هزار مترمکعب آب زیرزمینی پیشگیری شد.

موسوی افزود: از شهروندان سراسر استان درخواست داریم که با ارائه گزارش تخلفاتی مانند حفر چاه غیرمجاز، کف‌شکنی بدون مجوز چاه‌ها و افزایش برداشت آب از منابع زیرزمینی از راه سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۹۱۰۰ در حفاظت از منابع آبی استان سهیم شوند.