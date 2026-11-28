رئیس پلیس راهور کردستان از توقیف هفت هزار و ۴۸۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در اجرای طرح انضباط اجتماعی خبر داد و گفت: این طرح با هدف ساماندهی معابر، رفع سد معبر و روان‌سازی ترافیک تا پایان سال در سراسر استان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سرهنگ رضا همتی‌زاده اظهار کرد: طرح انضباط اجتماعی و ساماندهی معابر شهری با همکاری دستگاه‌های متولی نظم شهری در تمامی شهرستان‌های استان آغاز شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را رفع سد معبر، ساماندهی دستفروشان و وانت‌بار‌هایی عنوان کرد که با توقف در ورودی‌ها و معابر اصلی شهرها، موجب ایجاد مزاحمت برای شهروندان و اختلال در ترافیک می‌شوند.

رئیس پلیس راهور کردستان افزود: برخورد با تخلفات رانندگی از جمله ایجاد آلودگی صوتی ناشی از تغییر سیستم اگزوز خودروها، استفاده از چراغ‌های نامتعارف و خیره‌کننده، بوق‌های ناهنجار، سرعت غیرمجاز و حرکات نمایشی نیز در دستور کار پلیس قرار دارد.

سرهنگ همتی‌زاده با اشاره به آسیب‌پذیری بیشتر موتورسواران و عابران پیاده در حوادث رانندگی درون‌شهری، از شهروندان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، در کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای مشارکت کنند.

وی با بیان اینکه بی‌توجهی به جلو با سهم ۳۷ درصدی و رعایت نکردن حق تقدم با سهم ۲۰ درصدی از عوامل مهم تصادفات درون‌شهری هستند، گفت: موتورسیکلت‌سواران در ۴۹ درصد و عابران پیاده در ۲۸ درصد از موارد مورد اشاره در آمار تصادفات سهم داشته‌اند.

رئیس پلیس راهور کردستان در ادامه به عملکرد این طرح اشاره کرد و افزود: تاکنون هفت هزار و ۴۸۹ دستگاه وسیله نقلیه متخلف به پارکینگ منتقل شده‌اند که چهار هزار و ۳۵۵ دستگاه خودرو و سه هزار و ۱۳۴ دستگاه موتورسیکلت بوده است.

وی همچنین از ثبت هزار و ۸۹۴ مورد برخورد و انتقال به پارکینگ در زمینه آلودگی صوتی و هزار و ۷۴۹ مورد توقیف و اعمال قانون به دلیل استفاده از چراغ‌های خیره‌کننده و نامتعارف خبر داد.

سرهنگ همتی‌زاده تأکید کرد: طرح انضباط اجتماعی با مشارکت دستگاه‌های مرتبط و با هدف ارتقای نظم ترافیکی، تا پایان سال جاری با جدیت در سطح استان ادامه خواهد داشت.