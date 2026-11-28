به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مدیر مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه صنعتی سیرجان گفت: این شرکت‌ها با تکیه بر دانش و توان تخصصی نیرو‌های جوان، در تأمین قطعات موردنیاز صنایع و معادن و حرکت به سمت خودکفایی نقش‌آفرینی می‌کنند.

لوئیزا ده‌یادگاری مکانیزه‌سازی فرایند‌های اداری و عملیاتی، تولید محصولات الکترونیکی، طراحی و ساخت برد‌های الکترونیکی، توسعه نرم‌افزار‌های مطابق با استاندارد‌های جهانی، ساخت قطعات فلزی و غیرفلزی دقیق صنعتی و مهندسی معکوس دانش‌بنیان را از جمله زمینه‌های فعالیت شرکت‌های فناور این مرکز برشمرد.

وی با اشاره به ارتباط مرکز رشد با بخش‌های صنعتی و معدنی منطقه افزود: این مرکز با ایجاد زمینه همکاری دانشکده‌های فنی با صنایع، در پی تبدیل ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه به راهکار‌هایی برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های واقعی صنعت است.

مدیر مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه صنعتی سیرجان همچنین از برنامه جذب و حمایت از ایده‌های نوآورانه و محصول‌محور اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانش‌آموختگان دانشگاه خبر داد و ایجاد هسته‌های فناور جدید را از برنامه‌های پیش‌روی این مرکز اعلام کرد.

مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه صنعتی سیرجان از مجموعه‌های زیرمجموعه پارک علم و فناوری استان کرمان است.