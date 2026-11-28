به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان از اجرای ۶ عملیات امداد و نجات با امدادرسانی نیرو‌های این جمعیت در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: در این حوادث ۱۵ نفر دچار حادثه شدند.

محسن مؤمنی افزود: در شبانه روز گذشته، گروه‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با حضور در صحنه حوادث مختلف، به یاری حادثه‌دیدگان شتافتند.

وی گفت: مجموع حوادث ثبت‌شده در این مدت ۶ مورد بوده است که شامل ۲ مورد حادثه جاده‌ای، یک مورد حادثه کوهستان و ۳ مورد خدمات حضوری به مراجعان بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با اشاره به آمار مصدومان این حوادث، تاکید کرد: در مجموع ۱۵ نفر در این حوادث دچار آسیب شدند که از این تعداد، ۱۰ نفر مصدوم بودند؛ همچنین ۲ نفر برای طی مراحل درمانی به مراکز بیمارستانی منتقل و ۲ نفر نیز به‌صورت سرپایی درمان شدند.

محسن مومنی در ادامه با اشاره به دیگر اقدامات نیرو‌های عملیاتی، یادآور شد: در جریان این عملیات‌ها، یک نفر با کمک نیرو‌های امدادی رهاسازی شد و ۴ نفر نیز از خدمات امدادرسانی مستقیم بهره‌مند شدند.

مؤمنی ابراز کرد: این عملیات‌ها با حضور و پشتیبانی تیم‌های امدادی از پایگاه‌های کرکس نطنز، سه‌راهی سد چادگان، شعبه شهرضا، شهید رئیسی، ابیازن نطنز و ملااحمد نایین با موفقیت انجام شد و نیرو‌های هلال‌احمر همچنان برای ارائه خدمات امدادی در آماده‌باش کامل قرار دارند.