به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این نمایشگاه ۴۰ اثر با مضامین دینی، مذهبی و عرفانی در قالب‌های مختلف هنری از جمله خط شکسته، نستعلیق، آثار انتزاعی، گرافیک و نقاشی‌خط به نمایش درآمده است.

استاد کیوان مصباحی، هنرمند خوشنویس، با اشاره به تنوع آثار این مجموعه گفت: در این نمایشگاه تلاش شده آثاری از دهه‌های ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ بازسازی و در معرض دید نسل جوان و علاقه‌مندان قرار گیرد.

این نمایشگاه هر شب از ساعت ۱۸ تا ۲۲ در نگارخانه بنای تاریخی گرمابه قلی سمنان پذیرای علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان است.