به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محسن حق‌نیا معاون اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: در آبان‌ماه سال جاری، ۵۳۱ مورد تخلف حادثه‌ساز ناشی از تجاوز از سرعت مجاز به میزان بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت توسط سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف در محور‌های مواصلاتی خوزستان به ثبت رسید.

او با اشاره به عملکرد مرکز مدیریت راه‌های استان افزود: در این مدت ۱۱ هزار و ۳۴۰ تماس با سامانه ۱۴۱ برقرار شد و میانگین زمان مکالمه اپراتور‌ها با تماس‌گیرندگان ۱۶۸ ثانیه، معادل ۲ دقیقه و ۴۸ ثانیه بود.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: شبکه هوشمند جاده‌ای استان شامل ۱۶۳ دوربین ثبت تخلف، ۶۰ دوربین نظارت تصویری، ۱۴۲ دستگاه ترددشمار، پنج تابلوی پیام متغیر و پنج سامانه توزین در حال حرکت است.

حق‌نیا ادامه داد: سامانه‌های هوشمند جاده‌ای علاوه بر پایش مستمر تردد و شناسایی تخلفات رانندگی، در مدیریت جریان ترافیک، شناسایی رفتار‌های پرخطر رانندگان و ارتقای ایمنی سفر‌های جاده‌ای نقش مؤثری دارند.

او افزود: کاربران جاده‌ای می‌توانند پیش از آغاز سفر با سامانه ۱۴۱ تماس گرفته و از آخرین وضعیت ترافیکی، شرایط جوی و محدودیت‌های تردد در محور‌های مواصلاتی مطلع شوند.