نیروگاه شهیدسلیمی نکا در هشت ماه امسال حدود ۶ میلیارد و ۳۷۸ میلیون و ۹۲ هزار کیلو وات ساعت انرژی خالص تولید و به شبکه سراسری برق کشور تزریق کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در هشت ماه امسال حدود ۶ میلیارد و ۳۷۸ میلیون و ۹۲ هزار کیلو وات ساعت انرژی خالص در واحد‌های بخار و بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه شهیدسلیمی نکا تولید و به شبکه سراسری برق کشور تزریق شد.

سرپرست شرکت مدیریت تولید برق نکا گفت: علیرغم مشکلات و محدودیت های موجود بویژه فرسودگی تجهیزات بخش سوخت و احتراق بدلیل عمر بالای واحدها، در هشت ماه گذشته حدود ۶۶.۸۴ درصد انرژی تعهدی سالانه نیروگاه محقق شد که از این میزان تولید ۷۳.۵ درصد انرژی تولیدی در واحد‌های بخار و ۲۶.۵ درصد در بلوک سیکل ترکیبی بدست آمد.

نوراله ادبی فیروزجائی با تأکید بر ضرورت حفظ پایداری شبکه برق کشور و تأمین مطمئن انرژی مورد نیاز مشترکان افزود: در همین راستا برای فصل تعمیرات امسال، ۱۴ برنامه تعمیراتی شامل تعمیرات اساسی، نیمه اساسی، میاندوره ای و بازدید‌های دوره ای را برای همه واحد‌ها پیش بینی کردیم و از اواخر شهریور ماه تاکنون فعالیت های فشرده تعمیراتی به تناوب و نیز موازی در حال انجام است.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت مشارکت همه نهاد‌ها و دستگاه های فرهنگی کشور در زمینه ترویج فرهنگ مدیریت مصرف انرژی خاطرنشان کرد: برق کالای بسیار ارزشمندی است که به سختی و با هزینه های زیادی تولید میشود، اما متأسفانه در کشور ما شدت مصرف انرژی نسبت به سایر کشور‌ها بسیار بالاست و لذا با هدف استفاده بهینه از نعمت برق و پیشگیری از اتلاف سرمایه های ملی لازم است همه نهادها، دستگاه ها، رسانه ها و تریبون ها بویژه آموزش و پرورش با جدیت بیشتری به مقوله فرهنگ سازی برای مدیریت مصرف ورود کنند.

سرپرست شرکت مدیریت تولید برق نکا در پایان ضمن قدردانی از همراهی و مشارکت مسئولانه هموطنان در مدیریت مصرف برق، از همه هموطنان خواست با توجه به شرایط موجود کشور و با هدف حفظ پایداری شبکه برق و عبور موفق از زمستان، همچنان مدیریت مصرف برق و سایر حامل‌های انرژی را در اولویت قرار دهند تا ضمن کاهش فشار بر شبکه، زمینه تأمین پایدار برق برای همه مشترکان فراهم شود.