مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف گاز در فصل سرد سال گفت: با توجه به ناترازی انرژی و محدودیت‌های موجود در تأمین گاز، همراهی مردم و کاهش ۲۰ درصدی مصرف نسبت به سال گذشته می‌تواند از بروز محدودیت در تأمین گاز صنایع و نیروگاه‌ها جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما هوشنگ صیدانی در برنامه روی خط خبر شبکه خبر، با اشاره به تغییر الگوی مصرف و تعرفه‌های گاز خانگی اظهار کرد: الگوی فعلی مصرف گاز در کشور چهار پله دارد و میزان مصرف مجاز هر شهر بر اساس میانگین مصرف پنج سال گذشته و شرایط اقلیمی آن تعیین می‌شود.

وی افزود: در گذشته تعرفه‌های گاز خانگی در ۱۲ پله و بر اساس پنج اقلیم آب‌وهوایی محاسبه می‌شد، اما از سال گذشته این نظام تعرفه‌ای به چهار پله تغییر کرده و اکنون برای هر یک از حدود هزار و ۳۰۰ شهر کشور، الگوی مصرف متناسب با شرایط همان شهر در نظر گرفته شده است.

صیدانی با بیان اینکه ۵۰ درصد مصرف در پله نخست، ۷۵ درصد در پله دوم و ۹۵ درصد در پله سوم قرار می‌گیرد، گفت: مصرف بیشتر از این میزان در پله چهارم محاسبه خواهد شد. همچنین الگوی مصرف هر شهر با توجه به سابقه مصرف در دوره مشابه سال گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به تأثیر مستقیم شرایط آب‌وهوایی بر میزان مصرف گاز تصریح کرد: هرچه دمای هوا کاهش یابد، مصرف گاز افزایش پیدا می‌کند و با گرم‌تر شدن هوا، میزان مصرف نیز کاهش می‌یابد؛ بنابراین با پیش‌بینی ورود موج سرما، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف گاز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: هزینه گاز مصرفی در هر یک از چهار پله بر اساس تعرفه همان پله محاسبه می‌شود. تعرفه پله‌های اول و دوم پایین‌تر است، اما در پله‌های سوم و چهارم افزایش قابل توجهی دارد؛ ازاین‌رو مصرف‌کنندگان با رعایت الگوی مصرف می‌توانند از تحمیل هزینه‌های بیشتر به خانوار خود جلوگیری کنند.

ضرورت مدیریت مصرف برای جلوگیری از محدودیت گاز صنایع

صیدانی با اشاره به ناترازی انرژی در کشور اظهار کرد: بخش عمده انرژی کشور از طریق گاز تأمین می‌شود و علاوه بر مصارف خانگی، نیروگاه‌ها نیز برای تولید برق به گاز نیاز دارند. ازاین‌رو باید میان تأمین گاز بخش خانگی و نیاز نیروگاه‌ها و صنایع تعادل برقرار شود.

وی افزود: بازه زمانی ۱۵ آذر تا ۱۵ بهمن، دوره اوج مصرف گاز در کشور است و همکاری مردم در این دو ماه می‌تواند امکان تأمین گاز بیشتر برای نیروگاه‌ها و صنایع، از جمله صنایع فولاد و پتروشیمی را فراهم کند.

به گفته وی، افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، اعمال محدودیت بیشتر در بخش صنعتی را به دنبال دارد؛ موضوعی که می‌تواند به فعالیت اقتصادی کشور آسیب وارد کند.

کاهش ۲۰ درصدی مصرف؛ راهکار عبور از زمستان

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به مصرف حدود ۷۳۷ میلیون مترمکعب گاز در اوج سرمای سال گذشته در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء گفت: میزان تولید گاز امسال نیز تقریباً در همین محدوده است و در صورت تکرار الگوی مصرف سال گذشته، تأمین گاز صنایع با دشواری جدی مواجه خواهد شد.

صیدانی تأکید کرد: پیش‌بینی شرکت ملی گاز این است که با کاهش حدود ۲۰ درصدی مصرف در همه استان‌ها نسبت به سال گذشته، بتوان مشکلات احتم

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، با تأکید بر ضرورت همراهی مردم برای عبور از فصل سرد سال اظهار کرد: رعایت الگوی مصرف و همکاری مشترکان می‌تواند به مدیریت شرایط تأمین گاز کمک کند و زمینه عبور از زمستان با شرایط بهتر را فراهم سازد.

وی با اشاره به راهکار‌های عملی کاهش مصرف گاز گفت: در کشور‌های مختلف، دمای رفاه در فصل سرد سال حدود ۱۸ درجه در نظر گرفته می‌شود و در کشور ما نیز این دما بین ۱۸ تا ۲۱ درجه است؛ بنابراین اگر خانوار‌ها بتوانند دمای محیط خانه را به‌جای ۲۱ درجه روی ۱۹ یا ۲۰ درجه تنظیم کنند، تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف گاز خواهد داشت.

صیدالی افزود: عایق‌کاری دیوار‌ها و سقف ساختمان، درزگیری پنجره‌ها و در‌ها و جلوگیری از هدررفت انرژی از دیگر اقدامات مؤثر در این زمینه است. به‌ویژه ساختمان‌هایی که از پنجره‌های معمولی استفاده می‌کنند، به دلیل تبادل حرارتی بیشتر، با هدررفت قابل توجه انرژی مواجه هستند.

وی استفاده از لباس گرم، پرده‌های ضخیم و بهره‌گیری از انرژی خورشید را نیز از دیگر راهکار‌های مدیریت مصرف دانست و تصریح کرد: در روز‌های آفتابی بهتر است پرده‌ها کنار زده شوند تا گرمای خورشید به گرم‌تر شدن فضای داخلی خانه کمک کند.

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اهمیت نگهداری تجهیزات گرمایشی گفت: سرویس دوره‌ای بخاری و پکیج اهمیت زیادی در کاهش مصرف دارد. همچنین توصیه می‌شود دمای پکیج‌ها بین ۵۰ تا ۶۰ درجه تنظیم شود و در روز‌های گرم‌تر، این دما در صورت امکان کاهش یابد.

وی ادامه داد: عایق‌کاری آبگرمکن‌های ایستاده نیز در کاهش مصرف انرژی مؤثر است و توصیه می‌شود این تجهیزات در فضای آزاد قرار نگیرند؛ چراکه قرار گرفتن آنها در محیط باز موجب افزایش مصرف گاز می‌شود.

اجرای برنامه‌های گسترده فرهنگ‌سازی در ۳۱ استان کشور

صیدالی درباره برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی شرکت ملی گاز ایران برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه اظهار کرد: روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران برنامه‌های گسترده‌ای را در این زمینه دنبال می‌کند و شرکت‌های گاز استانی نیز در هر ۳۱ استان کشور، با هماهنگی روابط عمومی، برنامه‌های ویژه‌ای برای آگاهی‌بخشی به مردم اجرا می‌کنند.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت بسیج در برنامه‌های امسال افزود: بهره‌گیری از بیلبورد‌های تبلیغاتی، توزیع بروشور‌های آموزشی و استفاده از ظرفیت تجمعات مردمی و برنامه‌های میدانی، از جمله اقداماتی است که برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه گاز در حال اجراست.

ورود کارور‌های انرژی برای شناسایی راهکار‌های صرفه‌جویی

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریت مصرف انرژی گفت: یکی از ظرفیت‌های جدیدی که امسال از سوی شرکت ملی گاز ایران به کار گرفته شده، استفاده از کارور‌های انرژی است.

وی توضیح داد: در این طرح، شرکت‌های فعال در حوزه انرژی به‌عنوان واسطه میان شرکت ملی گاز و مشترکان قرار می‌گیرند. اطلاعات مربوط به مصرف مشترکان در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد و آنها با بازدید از وضعیت ساختمان و شرایط مصرف، راهکار‌های لازم را برای کاهش مصرف و صرفه‌جویی انرژی ارائه می‌کنند.

صیدالی همچنین از تعریف دو سامانه برای دسترسی بهتر مشترکان به اطلاعات مصرف و خدمات مرتبط با بهینه‌سازی انرژی خبر داد و گفت: سامانه my.nigc.ir برای مشترکانی در نظر گرفته شده است که می‌خواهند از سوابق قبوض و روند مصرف گاز خود مطلع شوند.

وی افزود: مشترکان با مراجعه به این سامانه می‌توانند وضعیت مصرف و قبوض پیشین خود را مشاهده کنند و برآوردی از میزان گازب‌ها در صورت ادامه روند فعلی مصرف داشته باشند.

به گفته صیدالی، سامانه corvar.nigc.ir نیز در ارتباط با فعالیت شرکت‌های کارور انرژی طراحی شده است و شرکت‌های فعال در زمینه بهینه‌سازی مصرف، از جمله در حوزه موتورخانه‌ها و سایر اقدامات مرتبط با کاهش مصرف، می‌توانند از طریق این بستر فعالیت کنند.

وی ابراز امیدواری کرد توسعه این ظرفیت در سال‌های آینده تأثیر بیشتری در بهینه‌سازی مصرف انرژی و فرهنگ‌سازی در این حوزه داشته باشد.

برخورد با مصرف غیرمتعارف گاز در ویلا‌ها و فضا‌های باز

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در ادامه با اشاره به مصارف غیرمتعارف گاز در برخی ویلا‌ها و اماکن تجاری اظهار کرد: از نظر نوع سکونت، برخی مشترکان در محل سکونت خود به‌صورت دائمی حضور دارند، اما گروهی دیگر از واحد‌های مسکونی و ویلا‌ها به‌صورت مقطعی و در روز‌های خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی افزود: در سال‌های گذشته مواردی مشاهده شده که گاز ویلا‌ها در تمام طول هفته برای گرم نگه داشتن فضای داخلی مصرف می‌شد تا محیط در روز‌های پایانی هفته و زمان حضور مالکان گرم باشد. برخورد با این نوع مصارف از سال گذشته آغاز شده و انشعاب برخی از این واحد‌ها قطع شده است.

صیدالی تأکید کرد: این روند امسال نیز ادامه دارد و همکاران شرکت گاز در استان‌های مختلف، موارد مربوط را بررسی و با مصارف غیرمجاز برخورد می‌کنند.

وی همچنین درباره استفاده از گرماتاب در فضا‌های باز گفت: استفاده از گرماتاب در فضای باز ممنوع است و شرکت ملی گاز ایران در این زمینه مصوبه دارد. در صورت مشاهده چنین مواردی، برخورد جدی انجام خواهد شد.

هشدار درباره احتمال محدودیت گاز در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف

صیدالی در پایان با قدردانی از رسانه‌ها و مردم برای همکاری در مدیریت مصرف انرژی خاطرنشان کرد: از مردم عزیز درخواست داریم امسال همکاری بیشتری در زمینه مصرف بهینه گاز داشته باشند؛ چراکه در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف، احتمال مواجهه با قطعی گاز وجود دارد. وی ابراز امیدواری کرد با درایت و همراهی مردم، زمستان امسال بدون بروز مشکل جدی در تأمین گاز پشت سر گذاشته شود.