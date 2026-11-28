نفرات برتر مسابقه اسب دوانی پاییزه جنوب کشور به میزبانی دهکده ورزشی بسیج شهرستان میناب، معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، جانشین فرمانده سپاه ناحیه میناب گفت: در این دوره از مسابقات، در رده کلات صفر امتیاز چابک سوار مصطفی کریمی با اسب پرواز از میناب مقام نخست را از آن خود کرد و محمد زارعی با اسب کیسان از میناب و موسی ذاکری با اسب پادشاه از بندرعباس به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را بدست آوردند.

سرهنگ پاسدار محمد ترابی افزود: در رده امتیازدار چابک سوار علیرضا رضازاده با اسب الماس از بندرکنگ، موسی ذاکری با اسب بیوتی از میناب و شروین شهریاری با اسب امپراطور به ترتیب اول تا سوم شدند.

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وی گفت: در رده قهرمانان نیز احمد شهسواری با اسب شاه پسر، مبین سقانژاد با اسب سالار هادی و حسین ذاکری با اسب نگین هر سه از میناب به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.

مسابقه اسب دوانی پاییزه جنوب کشور به همت بسیج ورزشکاران شهرستان میناب، با شرکت ۲۷ چابک سوار از استان‌های هرمزگان، کرمان، فارس و بوشهر برگزار شد.

این مسابقات در سه رده کلات صفر امتیاز، امتیاز دار و کلات قهرمانان برگزار شد.