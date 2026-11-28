با حضور مجازی رئیس جمهور، چهار طرح راهبردی جمع‌آوری و فرآورش گاز‌های مشعل در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با بهره برداری از چندین طرح صنعت نفت با حضور مجازی رئیس جمهور، چهار طرح راهبردی جمع‌آوری و فرآورش گاز‌های مشعل در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون به بهره برداری رسید.

مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: یکی از بخش‌های اصلی این مجموعه، جمع‌آوری و فشارافزایی گاز‌های همراه در میدان مارون ۳ است. طرح جمع‌آوری گاز‌های مرحله دوم شیرین آسماری با ظرفیت روزانه ۱۵ میلیون فوت‌مکعب، بزرگ‌ترین پروژه این مجموعه است. همچنین، طرح جمع‌آوری گاز‌های کم‌فشار بنگستان مارون ۳ با ظرفیت روزانه ۸ میلیون فوت‌مکعب، بخش دیگری از ظرفیت جمع‌آوری و فشارافزایی این مجموعه را تشکیل می‌دهد.

رامین حاتمی افزود: طرح دیگر به فرآورش گاز‌های ترش اختصاص دارد. طرح شیرین‌سازی گاز‌های مرحله دوم ترش آسماری مارون ۳ با ظرفیت روزانه ۴ میلیون فوت‌مکعب اجرا شده و طرح جمع‌آوری گاز‌های مرحله دوم ترش آسماری مارون ۳ نیز با ظرفیت شیرین‌سازی روزانه ۳ میلیون فوت‌مکعب اجرایی شده است.

وی ادامه داد: اجرای این مجموعه طرح‌ها با سرمایه‌گذاری حدود ۴۶ میلیون دلار از سوی بخش خصوصی و خریداران گاز‌های مشعل انجام شده است. استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران در توسعه تأسیسات جمع‌آوری و فرآورش گاز‌های همراه، یکی از مسیر‌های پیشبرد برنامه کاهش ارسال گاز به مشعل در مناطق عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب است.