چهارمین جشنواره برداشت گل‌کلم در شهرستان کهریزک با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی منطقه و حمایت از تولیدکنندگان بومی، با حضور گسترده کشاورزان و فعالان اقتصادی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این جشنواره شهردار کهریزک با اشاره به جایگاه ویژه این شهر در عرصه تولید محصولات کشاورزی گفت: کهریزک با برخورداری از حدود ۴۰۰ هکتار اراضی زیر کشت گل‌کلم و پیشینه‌ای قابل توجه در کشت این محصول، از قطب‌های مهم تولید گل‌کلم کشور به شمار می‌رود و به‌عنوان پایتخت گل‌کلم ایران شناخته می‌شود.

علی کلهر افزود: برگزاری چهارمین دوره جشنواره گل‌کلم با هدف معرفی و تبیین ظرفیت‌های کشاورزی شهر کهریزک در سطح استان تهران و کشور، حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان، توسعه فرصت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه مناسب برای عرضه مستقیم محصولات و فرآورده‌های کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است.

شهردار کهریزک با اشاره به استقبال فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان از این رویداد تصریح کرد: در این دوره از جشنواره، ۶۰ غرفه دار با حضور تولیدکنندگان و فعالان حوزه‌های مختلف، محصولات کشاورزی، فرآورده‌ها و صنایع تبدیلی مرتبط با گل‌کلم، صنایع دستی و سایر تولیدات بومی را در معرض دید و عرضه عموم قرار داده‌اند.