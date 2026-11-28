اردوی جهادی سلامت هم‌زمان با هفته بسیج و با مشارکت بسیج جامعه پزشکی و جمعیت هلال‌احمر در محله علی‌آباد میبد استان یزد برگزار شد و بیش از ۲۰۰ نفر از ساکنان این محله از خدمات تخصصی پزشکی، دارویی و مشاوره‌ای بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اردوی جهادی سلامت هم‌زمان با هفته بسیج و با مشارکت بسیج جامعه پزشکی و جمعیت هلال‌احمر در محله علی‌آباد میبد استان یزد برگزار شد و بیش از ۲۰۰ نفر از ساکنان این محله از خدمات تخصصی پزشکی، دارویی و مشاوره‌ای بهره‌مند شدند. این اردوی جهادی با مشارکت کانون بسیج جامعه پزشکی، جمعیت هلال‌احمر شهرستان میبد و اهالی محله علی‌آباد، در حسینیه این محله برگزار شد.

سیدمهدی طباطبایی فرماندار شهرستان میبد، به همراه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری با حضور در حسینیه علی‌آباد، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به اهالی این منطقه قرار گرفت.

دکتر محمدرضا میرشمسی رئیس شبکه بهداشت و درمان میبد، با اشاره به استقبال اهالی از این برنامه گفت: در این اردوی جهادی، بیش از ۲۰۰ نفر از ساکنان محله علی‌آباد از خدمات تخصصی پزشکی در حوزه‌های اطفال، زنان و زایمان، بیماری‌های عفونی و پزشک عمومی بهره‌مند شدند.

وی افزود: ارائه دارو به‌صورت رایگان، مشاوره روان‌شناسی، مشاوره تغذیه و رژیم‌درمانی و پایش سلامت شامل اندازه‌گیری قد و وزن و بررسی شاخص‌های سلامت نیز از دیگر خدمات ارائه‌شده در این برنامه بود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان میبد هدف از برگزاری این اردو را ارتقای سطح سلامت، تسهیل دسترسی مردم به خدمات درمانی و ترویج فرهنگ خدمت‌رسانی جهادی در مناطق مختلف شهرستان عنوان کرد.

میرشمسی با اشاره به ظرفیت هفته بسیج برای خدمت‌رسانی به مردم خاطرنشان کرد: هفته بسیج فرصتی برای تجلی خدمت بی‌منت به مردم است و تلاش کردیم با بهره‌گیری از این فرصت، بخشی از کمبود‌ها را جبران و خدمات مطلوب‌تری به اهالی این منطقه ارائه کنیم.